Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde: Darf es etwas mehr sein?

Luftreiniger haben bei Dyson eine lange Historie. Mittlerweile setzt man aber nicht mehr ausschließlich auf das klassische Dyson-Ventilatoren-Design, das ihr sicherlich auch schon einmal gesehen habt. Der neue Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde spricht eine ganze andere Designsprache, wie ihr auf den Bildern in diesem Artikel sehen könnt.

Der bereits im Frühjahr angekündigte Luftreiniger ist ab sofort offiziell verfügbar und wird im hauseigenen Online-Shop für 999 Euro angeboten. Dafür bekommt ihr aber auch einen ziemlich dicken Brocken: Mit einem Gewicht von 11,9 Kilogramm ist es der mit Abstand schwerste Luftreiniger von Dyson.

Der Name ist definitiv Programm: Big+Quiet. Der Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ist 83 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von mehr als 40 Zentimetern. Gleichzeitig beträgt die maximale Lautstärke 56 Dezibel, wobei allerdings auch nur 87 Liter Luft pro Sekunde umgewälzt werden können. Der Luftreiniger arbeitet also eher kontinuierlich und leise, als schnell und laut.

„Der Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ist unser erster Luftreiniger, der speziell für die Reinigung von Räumen bis zu 100 Quadratmetern entwickelt wurde. Er verbindet auf intelligente Weise hocheffektive Filterung und leistungsstarke Projektion, um automatisch auf nicht wahrnehmbare Verschmutzungen zu reagieren“, sagt Matt Jennings, Dyson Engineering Director. „Weil er die gereinigte Luft über zehn Meter weit projizieren kann, erreicht die durch den Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde gereinigte Luft jeden Winkel selbst großer Wohnräume.“

Das gewählte Design mit der halben Kugel oben auf dem Luftreiniger kommt dabei nicht von ungefähr. Dyson hat sich die Wirkung eines energieeffizienten Niederdruck-Luftzufuhrsystems zu Nutze gemacht: Die Kegel-Aerodynamik. Diese basiert auf der Physik des „Coandă-Effekts“, bei dem zwei Luftströme über einer glatten Oberfläche zusammengeführt werden. Als Ergebnis entsteht ein kraftvoller und kondensierter Luftstrahl, der bei minimaler Geräuschentwicklung mehr als zehn Meter weit projiziert werden kann.

Die Features des Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde

Die hygienische Entriegelung ermöglicht die einfache und berührungsfreie Entnahme sowie den Austausch des HEPA-Filters.

Der Partikelsensor verwendet einen Infrarotlaser, um PM2,5 und PM10 in der Luft zu erkennen und zu melden.

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor überwacht ständig die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum.

Der Gassensor erkennt VOCs, Benzol und NO2 – sowie einige der häufigsten Schadstoffe in Innenräumen.

Betriebsmodi: Automatik, Manuell, Nicht Stören und Breeze

Neben dem Auto-Modus ist natürlich auch eine manuelle Steuerung des Luftreinigers möglich. Entweder über die mitgelieferte Fernbedienung, die natürlich magnetisch direkt am Gerät aufbewahrt werden kann. Ebenso bietet der Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde eine App-Unterstützung sowie eine Anbindung an Google Home und Amazon Alexa. In der Apple-Welt gibt es leider immer noch keine HomeKit-Unterstützung, lediglich Siri-Kurzbefehle sind mit dabei.