iPhone und iPad können bald mit den Augen gesteuert werden

Apple will sich in den kommenden Monaten intensiver mit der Barrierefreiheit beschäftigen und hat heute neue Funktionen vorgestellt, die später in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Dazu zählt unter anderem Eye Tracking, mit dem Nutzende ihr iPhone oder iPad mit den Augen Werdens steuern können.

Aber das ist noch längst nicht alles. Mit Hilfe der Taptic Engine soll es gehörlosen oder schwerhörigen Personen möglich gemacht werden, Musik per Vibration zu erleben. Ebenfalls angekündigt wurden Vocal Shortcuts, mit denen Aufgaben per Ton ausgeführt werden können, sowie Vehicle Motion Cues, das vor Übelkeit bei der Verwendung von iPhone und iPad im Auto reduzieren soll.

„Wir glauben tief an die transformative Kraft der Innovation, um Leben zu bereichern“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Deshalb setzt sich Apple seit fast 40 Jahren für integratives Design ein, indem es die Zugänglichkeit in den Kern unserer Hardware und Software einbettet. Wir verschieben kontinuierlich die Grenzen der Technologie, und diese neuen Funktionen spiegeln unser langjähriges Engagement wider, allen unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten.“

So funktioniert Eye Tracking auf iPhone und iPad

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wird es schon bald möglich sein, mit Augen auf iPhone und iPad zu navigieren. Dazu wird die Frontkamera verwendet, wobei die Analyse der Daten und die Umsetzung der Befehle lokal auf dem Gerät ablaufen wird.

„Eye Tracking funktioniert in allen iPadOS- und iOS-Apps und erfordert keine zusätzliche Hardware oder Zubehör. Mit Eye Tracking können Benutzer durch die Elemente einer App navigieren und Dwell Control verwenden, um jedes Element zu aktivieren und zusätzliche Funktionen wie physische Tasten, Wischbewegungen und andere Gesten ausschließlich mit ihren Augen aufzurufen“, heißt es von Apple.

Auch CarPlay erhält spannende Verbesserungen

Zu den neuen barrierefreien Funktionen von CarPlay gehören Sprachsteuerung, Farbfilter und Tonerkennung. Insbesondere letztere halte ich für sehr spannend: Die Sirene eines Einsatzfahrzeugs kann vom iPhone erkannt werden, woraufhin eine Mitteilung auf dem CarPlay-Display angezeigt wird.

Welche weiteren Neuerungen Apple in Sachen Barrierefreiheit plant, könnt ihr in der vollständigen Pressemitteilung nachlesen.