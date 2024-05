Online-Bank bunq: Neue Reiseversicherung, neue Namen und mehr

Die Online-Bank bunq (App Store-Link) aus den Niederlanden bietet einen Kontoabschluss per App an und reiht sich damit in die Anbieterauswahl von N26 und Co. ein. Auch Apple Pay ist bei bunq schon länger mit an Bord. Solltet ihr ein bunq-Konto nutzen, könnt ihr euch jetzt über neue Funktionen in der iOS- bzw. iPadOS-App der Bank freuen, das vom bunq-Team als „die bisher beste bunq App“ bezeichnet wird.

Bunq steht als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereit und benötigt zur Installation neben iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auch mindestens 199 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Mit der nun erschienenen Version 25.0 von bunq halten gleich mehrere neue Funktionen Einzug in die App:

Weltweite Reiseversicherung ohne jeden Aufwand: Kein dreifaches Überprüfen deiner Versicherung vor jeder Reise mehr. Mit Easy Bank Pro XL ist die Reiseversicherung einfach in deinem Tarif enthalten. Aktiviere sie einmal, und all deine zukünftigen Abenteuer im Ausland sind automatisch versichert, wohin du auch gehst.

Kein dreifaches Überprüfen deiner Versicherung vor jeder Reise mehr. Mit Easy Bank Pro XL ist die Reiseversicherung einfach in deinem Tarif enthalten. Aktiviere sie einmal, und all deine zukünftigen Abenteuer im Ausland sind automatisch versichert, wohin du auch gehst. Praktische Geldtipps für all deine Reisen: Starte mit dem Travel Assistant an deiner Seite selbstbewusst in dein nächstes Abenteuer. Egal wohin es geht, kannst du schnell über praktische Geldtipps wie den Währungswechselkurs, die lokale Trinkgeldkultur und mehr informieren.

Starte mit dem Travel Assistant an deiner Seite selbstbewusst in dein nächstes Abenteuer. Egal wohin es geht, kannst du schnell über praktische Geldtipps wie den Währungswechselkurs, die lokale Trinkgeldkultur und mehr informieren. Erhalte Einblicke in die Ausgaben für all deine Bankkonten: Für einen kompletten Überblick über deine Finanzen kannst du jetzt externe Bankkonten zu bunq hinzufügen und auch dafür Ausgabeneinblicke erhalten. Wir beginnen mit der Einführung in den Niederlanden und Deutschland und werden so schnell wie möglich weitere Länder hinzufügen.

bunq nennt Tarife um

Darüber hinaus hat bunq angekündigt, mit Version 25.0 auch einige Namensveränderungen bei den eigenen Banking-Tarifen vorzunehmen. So gibt es nun den neuen Tarif „Easy Card“ für User, die nur die Gratis-Prepaid-Kreditkarte benötigen. Der Tarif „Easy Money“ wird in „Easy Bank Pro“ umbenannt und beinhaltet nun keine Cashback-Vorteile, der „Easy Green“-Tarif heißt fortan „Easy Bank Pro XL“ und enthält weiterhin einen gepflanzten Baum pro 100 Euro Spende. Bei allen anderen Tarifen wird jetzt eine Gratis-Baumpflanzung pro 1.000 Euro Spende vorgenommen.

Bunq bekommt im App Store durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen und bietet für Privatpersonen vier Kontomodelle, eines davon kostenlos, an. Einen Vergleich aller bunq-Tarife samt neuer Namensgebung findet ihr auf der Website der Online-Bank.