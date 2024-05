Trade Republic: Finanzdienstleister führt Girokonto ein

Vor einigen Monaten machte der neue Finanzdienstleister Trade Republic (App Store-Link), bekannt für seine Investitions- und Sparplattform, erstmals auf sich aufmerksam. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, dass man ein Girokonto einführt, das Überweisungen und Echtzeit-Transaktionen ermöglichen wird. Die nun vorgestellte Neuerung erfolgt fünf Monate, nachdem Trade Republic eine Zahlungskarte eingeführt hat, die laut eigener Aussage mittlerweile von einer Million Nutzer und Nutzerinnen verwendet wird.

Das Girokonto von Trade Republic ermöglicht es der Kundschaft, Geld an Dritte zu überweisen, es als Gehaltskonto einzurichten oder Rechnungen zu bezahlen. Um das Girokonto zu ermöglichen, führt Trade Republic zunächst eine eigene Trade Republic IBAN ein. Anschließend rollt man die Funktionen über die kommenden Monate Schritt für Schritt aus.

Das Trade Republic-Girokonto wird nur kurz nach der Einführung der Trade Republic-Karte im Januar 2024 folgen, die zunächst mit einer Warteliste am Markt startete. Ab sofort können alle Kunden und Kundinnen ihre Karte ohne Warteliste in der App bestellen. „Die Karte bietet das beste Angebot für das eigene Geld: 1 Prozent Saveback auf Zahlungen, kostenlose weltweite Abhebungen über 100 Euro sowie keine Fremdwährungsgebühren“, heißt es dazu von Trade Republic.

Vier Prozent Zinsen auf Geldguthaben

Mit der neuen IBAN und dem zukünftigen Girokonto gibt Trade Republic weiterhin die EZB-Zinsen von aktuell 4 Prozent p.a. an die eigene Kundschaft weiter, die man monatlich ausschüttet. Nun erhalten alle diese Zinsen auf das verfügbare Geldguthaben ohne Obergrenze – bisher waren die Zinsen auf maximal 50.000 Euro begrenzt.

Das Geldguthaben wird weiterhin auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Geldguthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Die Kundschaft profitiert so von der Einlagensicherung mehrerer Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Vermögen der Bank. Durch die Weitergabe der EZB-Zinsen profitiert man bei Trade Republic voll vom aktuellen Zinsumfeld – ohne Obergrenze – für das komplette Geldguthaben.

Die Trade Republic-App kann kostenlos im deutschen App Store auf das iPhone heruntergeladen werden und benötigt dazu neben 134 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 14.0 oder neuer. Ein Konto erstellen kann jede Person, die über 18 Jahre alt ist und den dauerhaften Wohnsitz in Deutschland mit Steuerpflicht in Deutschland hat. Zudem benötigt es eine europäische Handynummer und ein SEPA-Bankkonto. Weitere Infos zu Trade Republic gibt es auch auf der Website des Finanzdienstleisters.