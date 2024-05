Zwei gute Roboter-Deals: Dreame L10s Pro Ultra Heat & Eufy X10 Pro Omni

Aktuell teste ich bei mir Zuhause den Dreame X40 Ultra Complete. Ich kann aber absolut nachvollziehen, wenn ihr euch nicht mal eben so einen Saug- und Wischroboter für 1.499 Euro kaufen möchtet, auch wenn er einige Extras beherrscht, wie etwa die eigenständige Reinigung der Basisstation. Daher werfen wir heute einen Blick auf zwei günstigere Alternativen.

Los geht es mit dem Eufy X10 Pro Omni, dem neuen Mittelklasse-Modell von Anker. Regulär kostet das gute Stück 799 Euro, im Online-Shop von Eufy könnt ihr derzeit aber ordentlich sparen. Legt dazu das Bundle „Eufy X10 Pro Omni + Zubehörsets“ in den Warenkorb und löst an der Kasse den Gutscheincode EUFYFANS ein, damit sich der Preis auf sehr gute 636,75 Euro reduziert. Als Zubehör erhaltet ihr dann noch zusätzliche Wischpads, Bürsten und Walzen mit dazu.

Gemessen an der Preisklasse ist der Eufy X10 Pro Omni mit allen wichtigen Features ausgestattet. Am wichtigsten sind ohne Zweifel der LiDAR-Sensor zur perfekten Navigation durch eure Zimmer und die integrierte Kamera zur Hinderniserkennung. Das hat in unserem Test hervorragend funktioniert. Obendrein punktet der Eufy X10 Pro Omni mit einer recht kompakten Basisstation und einigen spannenden App-Features. Mehr Infos findet ihr in unserem Testbericht.

Dreame L10s Pro Ultra Heat: Eine Preisklasse höher

Wenn euer Budget ein bisschen größer ist, dann kann ich euch den Dreame L10s Pro Ultra Heat ans Herz legen. Statt 999 Euro kostet das noch recht junge Modell von Dreame derzeit nur 799 Euro (Amazon-Link). Im Vergleich zum günstigeren Modell von Anker könnt ihr euch auf ein paar zusätzliche Extras freuen.

Der L10s Pro Ultra Heat verfügt über eine noch präzisere Kantenerkennung und kann seine Wischpads ausfahren, um bis an Hindernisse oder Fußleisten heran zu reinigen. Zudem kommt das Heat im Namen nicht von ungefähr: Die Wischpads werden in der Station mit 58 Grad heißem Wasser gereinigt und mit ebenso heißer Luft getrocknet.

Zudem habt ihr beim Dreame L10s Pro Ultra Heat die Möglichkeit, auch später noch ein Wasseranschluss-Kit zu kaufen und den Roboter direkt an einen Wasseranschluss und Wasserablauf anzuschließen, sollten sich in Zukunft die baulichen Gegebenheiten ergeben. Unterm Strich hat der Dreame L10s Pro Ultra Heat gegenüber dem Eufy X10 Pro Omni die Nase schon etwas vorn, dafür zahlt ihr aber auch knapp 200 Euro mehr.

