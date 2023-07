Apple TV: Das könnten wir von der neuen Generation erwarten

Das aktuelle Apple TV 4K wurde im November des vergangenen Jahres von Apple vorgestellt und ist mit einem A15 Bionic Chip, einer größeren 128 GB-Speicheroption, einem etwas dünneren und leichteren Design, HDR10+ Support, einer Siri Remote samt USB-C-Ladeanschluss, einem geringeren Einstiegspreis und weiteren kleineren Verbesserungen ausgestattet worden. Mit einer neuen Generation ist wohl im nächsten Jahr zu rechnen, und MacRumors hat bereits eine kleine Auflistung möglicher Neuerungen präsentiert.

Schnellerer Chip

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird das nächste Apple TV mit einem schnelleren Prozessor als dem aktuellen A15 Bionic Chip ausgestattet sein. Es ist unklar, welcher Chip zum Einsatz kommen wird, aber möglich ist der A16 Bionic Chip aus dem iPhone 14 Pro, oder auch der kommende A17 Bionic Chip, der voraussichtlich auf der Grundlage des neuesten 3nm-Prozesses von TSMC hergestellt wird, um die Leistung und Energieeffizienz deutlich zu verbessern.

Niedrigerer Preis

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erwartet, dass das nächste Apple TV „erschwinglicher“ sein wird als das aktuelle Modell. Laut seiner Prognose wäre „ein Preis unter 100 US-Dollar“ der „Sweet Spot“ für das Apple TV. Die genaue Preisgestaltung für das nächste Modell bleibt allerdings weiter abzuwarten.

Sowohl die zweite Generation (2010) als auch die dritte Generation (2012) des Apple TV kosteten bei der Markteinführung in den USA 99 US-Dollar, und Apple senkte schließlich den Preis des Modells der dritten Generation auf 69 US-Dollar. Es gibt also einen Präzedenzfall für ein Apple TV unter 100 US-Dollar. Zudem könnte ein günstigerer Preis weitere Kundschaft anlocken, die sonst zu preislich attraktiveren Streaming-Geräten von Google, Amazon und Roku greifen würden. Das aktuelle Apple TV 4K beginnt in den USA bereits zu einem niedrigeren Preis von 129 US-Dollar, verglichen mit 179 US-Dollar für das Modell der vorherigen Generation.

Gleiches Design

Das nächste Apple TV wird laut Bloombergs Mark Gurman das „aktuelle Design“ beibehalten. Apple erklärte, dass die erhöhte Energieeffizienz des A15 Bionic Chips es ermöglicht habe, den Lüfter im aktuellen Apple TV zu entfernen. Dies führte zu einem kompakteren Design des Geräts, das etwa 12 Prozent dünner und 50 Prozent leichter als das Vorgängermodell ist.

Markteinführung im nächsten Jahr

Apple soll laut Mark Gurman planen, das nächste Apple TV in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu veröffentlichen – ein genauer Zeitrahmen ist jedoch noch nicht bekannt. Frühere Modelle des Apple TV 4K kamen im November 2022, Mai 2021 und September 2017 auf den Markt.