Insta360 Ace Pro: Action Cam mit Leica-Branding und KI-gestützten Features

Mit der DJI Osmo Action 4 und der GoPro Hero 12 gibt es bereits zwei bedeutende Action Cam-Veröffentlichungen in diesem Jahr. Nun hat auch Insta360 ein neues Modell präsentiert, das sich primär auf Videoqualität als auf die Vielseitigkeit der Go-Serie konzentriert.

Die neue Ace Pro von Insta360 wird von Engadget aufgrund ihres handlichen 2,4-Zoll-Touchscreens, des 1/1,3-Zoll-Sensors, des Leica-Tunings und vor allem des 5nm AI Neural-Prozessors daher passenderweise als „eine GoPro auf Steroiden“ bezeichnet. Darüber hinaus gibt es bei der Neuerscheinung die übliche FlowState-Stabilisierung, eine Wasserdichtigkeit nach IPX8 (bis zu 10 Meter Tiefe) und einen austauschbaren Akku. Letzterer liefert bis zu 100 Minuten in 4K@30fps Active HDR und erlaubt eine Schnellladung auf bis zu 80 Prozent in 22 Minuten oder bis zu 100 Prozent in 46 Minuten.

Laut Insta360 soll die Ace Pro durch die Kombination ihrer KI-Entrauschungsfunktion mit einem neuen Bildsensor klarere und stabilere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen sowohl bei Videos (bis zu 4K@30fps im „PureVideo“-Modus) als auch bei Fotos (bis zu 48 Megapixel) liefern. Außerdem gibt es einen „Active HDR Video“-Modus, der sich bei bestimmten Lichtverhältnissen automatisch einschaltet, wobei der Hersteller hier auf eine verbesserte Farbgenauigkeit Wert legt. Die Kamera ist auch in der Lage, mit bis zu 4K@60fps, 4K@120fps (Zeitlupe) oder sogar 8K@24fps aufzuzeichnen – allerdings kann keiner dieser Modi die Vorteile der KI-Verbesserung oder Active HDR nutzen.

Der spezielle KI-Chip der Insta360 Ace Pro dient zudem nicht nur der Verbesserung der Bildqualität: Die Kamera nimmt selbst einige automatische Bearbeitungen vor. Diese Funktion mit dem Namen „AI Highlights Assistant“ analysiert das aufgenommene Video und wählt die besten Teile in Echtzeit aus. Anschließend lässt sich die KI-Bearbeitung zuerst auf der Kamera überprüfen und auch die Elemente löschen, die man nicht benötigt, um Speicherplatz zu sparen. Verbindet man dann die Insta360-App das nächste Mal mit der Ace Pro, wird der neue KI-generierte Clip automatisch auf das Smartphone übertragen. Insta360 weist darauf hin, dass der „AI Highlights Assistant“ zusätzlichen Strom verbraucht, so dass man auf die Akkulaufzeit der Kamera achten sollte, wenn man diese Funktion nutzen will. Mit „AI Warp“ gibt es darüber hinaus im Vorlagen-Bereich der App zusätzliche Möglichkeiten, eigene Videos in einen gewünschten Stil umzuwandeln – sei es Cyberpunk, Anime, Weltraum, Superhelden oder mehr.

Preise und Verfügbarkeit

Die Insta360 Ace Pro kann bereits auf der Hersteller-Website bestellt werden. Das 479,99 Euro teure Standardpaket enthält neben der Kamera, einem 1.650 mAh-Akku und einem USB-C-Kabel auch eine Standardhalterung und eine flexible Klebehalterung. Zudem gibt es auch die etwas günstigere Insta360 Ace für 409,99 Euro, die zwar mit dem gleichen Zubehör ausgestattet ist, aber mit einem kleineren 1/2-Zoll-Sensor, einer maximalen Videoauflösung von 6K@30fps, keiner Schnellladung und ohne Leica-Branding auskommen muss. Der Rest der Ausstattung ist ansonsten identisch.

Zum optionalen Zubehör für die neue Action Cam gehören unter anderem ein Schwimm- und Tauchgehäuse für Tiefen bis 60 Meter, eine Schnellwechselhalterung, eine Multihalterung, eine Helm-Kinnhalterung, ein Bike-Bundle, ein Selfie-Stick, ein Schnee-Bundle, eine GPS-Vorschau-Fernsteuerung und ein Schnelllade-Hub. Das Zubehör kann separat oder in kombinierten Bundles auf der Produktseite der Insta360 Ace Pro erworben werden.