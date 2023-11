Rithum Switch: Smart Home Panel mit vielen Neuerungen

Wenn man es ganz genau nimmt, haben wir auf unserem Blog noch nicht über den Rithum Switch berichtet. Bekannt vorkommen dürfte euch das Teilchen aber trotzdem, denn bis vor rund einem Jahr war das Smart Home Panel noch unter dem Namen Violet Smart Switch bekannt.

Doch nicht nur der Name hat sich geändert – auch an der Hard- und Software wurde ordentlich geschraubt. Die wohl größte Änderung: Der Rithum Switch verfügt über Temperatursensoren und kann als Thermostat verwendet werden.

Das dürfte vor allem dann ein nettes Extra sein, wenn ihr ein klassisches Thermostat an der Wand habt. Dann liegen üblicherweise auch Stromkabel an der Wand und der Rithum Switch kann das Thermostat einfach ersetzen. Das smarte Panel übernimmt dann nicht nur die Temperatursteuerung, sondern bietet auch einige Extras.

Philips Hue und Sonos sind von Haus aus mit dabei

Vom Start weg integriert sind Anbindungen an Sonos und Philips Hue. Alle Lautsprecher im gleichen Netzwerk werden automatisch erkannt. Über das kleine Panel kann man Musik aus den Favoriten auswählen, die Wiedergabe steuern und auch Lautsprecher miteinander gruppieren.

Rund um Philips Hue kann man einzelne Szenen auswählen und diese einfach über den Touchscreen aktivieren. Seit einem der letzten Updates bietet Rithum Switch auch einen zusätzlichen Screen, auf dem mehrere Räume und Zonen mit einem Schieberegler zum Dimmen und einem Schalter gesteuert werden können.

Der Hersteller schenkt euch ein zusätzliches Plugin

Zusätzliche Smart Home Anwendungen, die erst später zum System hinzugefügt wurden, können regulär für 24,99 Euro freigeschaltet werden. Aktuell bekommt ihr bei einer Bestellung über den Shop des Herstellers eines der folgenden drei Plugins geschenkt: Homey, BluOS Lite oder Tado.

Ich persönlich nutze das Homey-Plugin im Zusammenspiel mit meinem Homey Pro. Genauer gesagt habe ich alle meine Rollladen im Erdgeschoss als Szenen auf das Panel gelegt. Das kann man sogar mit Szenen von Philips Hue kombinieren, so dass ich abends einfach das Licht ausschalte und die Rollladen komplett herunterfahre, wenn wir nach oben ins Bett gehen.

Konfiguriert wird der Rithum Switch übrigens direkt an der Wand über ein kleines integriertes Betriebssystem. Das ist schon übersichtlich gestaltet, mittlerweile sind aber so viele Optionen hinzugekommen, dass ich mir schon ein kleines Web-Interface wünschen würde, um das Panel ganz entspannt am Computer anpassen zu können. Das steht tatsächlich schon auf der Ideen-Liste des Entwicklerteams, es gibt aber wohl auch noch etliche andere Projekte.

Rithum Switch dank Gutschein 30 Euro günstiger

Vollgepackt mit Funktionen und dem einfach zu handhabenden Betriebssystem ist der Rithum Switch leider keine ganz günstige Angelegenheit. 299,99 Euro werden normalerweise fällig. Mit dem Gutscheincode UTQFEADP könnt ihr noch bis zu 28. November immerhin 30 Euro sparen. Zusammen mit den Versandkosten nach Deutschland kommt ihr so auf einen Gesamtpreis von 281,30 Euro für den Rithum Switch und ein Extra-Plugin eurer Wahl. Die verschiedenen Bundles findet ihr direkt im Hersteller-Shop.