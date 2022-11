Fraenk: Ab 6. Dezember mit 2 GB mehr Datenvolumen

Mittlerweile ist meine Frau seit rund einem Jahr bei Fraenk und mehr als zufrieden. Das Telekom-Netz ist prima und LTE mit bis zu 25 Mbit/s ist für ihre Zwecke mehr als ausreichend. Dafür werden pro Monat aber eben auch nur 10 Euro fällig – SMS-Flat und Telefonat-Flat sind inklusive.

Für die 10 Euro hat man bisher 5 GB Highspeed-Datenvolumen erhalten, zudem gab es immer wieder Aktionscodes, um das Volumen dauerhaft um 1 GB aufzustocken. Ab dem 6. Dezember hilft Fraenk nun noch einmal nach: Es gibt für alle Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft 2 GB mehr pro Monat. Gebucht wird der Tarif übrigens direkt über die Fraenk-App und bis zum 5. Dezember gibt es den ersten Monat noch gratis.

Das neue Basis-Volumen liegt also bei 7 GB und kann weiterhin aufgestockt werden. Aktuell gibt es den Code OKCOOL, mit dem ihr dauerhaft 1 GB extra erhaltet. Und 8 GB im Telekom-Netz mitsamt Allnet-Flat für nur 10 Euro, das kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Zudem darf man ja nicht vergessen, dass Fraenk monatlich gekündigt werden kann. Dieses Gesamtpaket bietet euch für diesen Preis wohl kein Anbieter.

Gleichzeitig darf man aber auch die wenigen Schwächen von Fraenk nicht vergessen: Außerhalb von Europa, etwa beim Urlaub in der Türkei oder in den USA, verbindet sich Fraenk nicht mit einem Mobilfunknetz. Roaming gibt es nur in der EU sowie Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Schweiz.