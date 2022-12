Anker reduziert praktisches Magnet-Zubehör für das iPhone

Der beliebte Zubehör-Hersteller Anker bietet derzeit wieder zahlreiche Produkte günstiger an. Aus den Angeboten von der Aktionsseite haben wir unsere Highlights herausgesucht und uns dabei vor allem auf das magnetische Zubehör konzentriert, das mit iPhones ab der 12er-Generation kompatibel ist.

Den größten Preisnachlass von starken 57 Prozent gibt es beim Anker MagGo 623. Das Ladegerät für iPhone und AirPods kostet nur noch 29,99 statt 69,99 Euro und ihr habt sogar die Auswahl aus drei verschiedenen Farben. Besonders beeindruckend ist der Preis aufgrund der Tatsache, dass nicht nur ein USB-C-Kabel, sondern auch ein 20 Watt Ladegerät mit zum Lieferumfang gehören.

Auf dem Schreibtisch sieht das MagGo-Ladegerät, das von seiner Form her an eine Cola-Dose erinnert, echt spitze aus. Hat man das iPhone zum Laden angedockt, sieht es nämlich so aus, als würde es über dem Schreibtisch schweben. Das Ladegerät selbst verschwindet förmlich hinter dem iPhone. Ganz ehrlich? Für 29,99 Euro macht ihr hier definitiv nichts verkehrt.

Anker 623 Magnetisches Kabelloses Ladegerät MagGo, 2-in-1 Ladestation mit 20W USB-C Ladegerät,... Doppelte Power: Laden Sie Ihr iPhone 13/12 und die Kopfhörer zeitgleich und kabellos am selben Gerät. Endlich kein Kabelsalat mehr.

So flexibel wie Sie es brauchen: Öffnen Sie die Handy-Ladefläche bis maximal 60° und befestigen Sie Ihr iPhone horizontal oder vertikal für...

Auch dieses magnetische Zubehör ist reduziert

Falls ihr eine Lösung für unterwegs sucht, dann ist die Anker MagGo 633 Magnetic Powerbank vielleicht etwas für euch. Sie haftet magnetisch an der Rückseite des iPhones und lädt selbiges drahtlos auf. Die Kapazität von 10.000 mAh ist ordentlich, trägt aber natürlich etwas auf. Praktisch ist der kleine Ständer zum Ausklappen. Jetzt für 59,99 Euro im Angebot.

Anker 633 Magnetic Battery, 10.000mAh einklappbare magnetische kabellose Powerbank, Nur kompatibel... 2-IN-1: Das tragbare Ladegerät lädt dein Telefon kabellos auf, während die praktische faltbare Halterung dein Smartphone für eine einfache Nutzung...

KRÄFTIG & KOMPAKT: Der federleichte Akku mit 10.000mAh enthält mehr als genug Energie, um ein iPhone 13 Pro sogar 1,8 Mal aufzuladen.

Für den kleinen Hunger zwischendurch hat Anker mit der MagGo 622 auch noch eine kompakte Lösung am Start. Hier bekommt ihr 5.000 mAh für 39,99 statt 59,99 Euro – allerdings nur in „Wolkengrau“, was für mich eher ein helles Blau ist.

Anker 622 Magnetische Kabellose Powerbank (MagGo), 5000mAh Einklappbare Magnetische Powerbank mit... PROP IT UP: Ausgestattet mit einer integrierten Ständerhalterung, die dein iPhone 12 / 15 aufrecht und in einer bequemen Position behält.

STARK & SICHER: Das Smartphone einfach an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Die ultimative Lösung für zuhause und unterwegs ist die Anker MagGo 633 magnetische kabellose Ladestation. Mit einem Preis von 76,99 statt 109,99 Euro zwar ganz schön teuer, aber tatsächlich richtig universell einsetzbar.

Mit der Ladestation könnt ihr AirPods und euer iPhone aufladen. Zudem könnt ihr den magnetischen Akku, der in der Ladestation steckt, einfach herausnehmen und für unterwegs einpacken. Netter Nebeneffekt: Der Akku ist immer voll aufgeladen.

Angebot Anker 633 Magnetisches Kabelloses Ladegerät (MagGo), 2-in-1 Kabellose Ladestation, Abnehmbares... DOPPELTE POWER: Lade dein iPhone 13 oder 12 zeitgleich mit deinen kabellosen Earbuds auf einem praktischen Ladegerät. (Hinweis: Bitte ohne...

SNAP & CHARGE: Einfach das Smartphone an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Und wenn es einfach nur ein einfaches USB-C-Ladegerät sein soll, dann greift ihr zum Anker 511 Charger. Das kompakte 20 Watt Ladegerät kostet derzeit 11,69 Euro und ist damit in etwa genau so teuer wie No-Name-Angebote, dafür bekommt ihr bei Anker mit Lila und Rose zwei Farben, die richtig schick aussehen.