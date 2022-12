Unfallerkennung: Apple-Nutzer bedankt sich für neue iPhone-Funktion

In den vergangenen Wochen haben wir mehrfach über die Unfallerkennung der neuen iPhone-Generation und der neuen Apple Watch Modelle berichtet. Allerdings ging es zumeist um die Fehler, die das neue System noch mit sich bringt, etwa in der Achterbahn oder beim Skifahren. Mit den jüngsten Updates hat Apple hier aber schon gegengesteuert.

Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die guten Nachrichten, wenn man das in diesem Zusammenhang so nennen darf. Die Notfälle, in denen die Unfallerkennung genau das tut, was sie tun soll. Wie etwa bei einem Reddit-Nutzer und seiner Frau. Das ist seine Geschichte:

Als ich heute mit meiner Frau telefonierte, während sie vom Einkaufen nach Hause fuhr, hörte ich sie schreien, und die Verbindung brach ab. Innerhalb weniger Sekunden erhielt ich eine Benachrichtigung von ihrem iPhone, die mir mitteilte, dass sie einen Unfall hatte, und mir ihren genauen Standort nannte. Ich eilte dorthin und war da, bevor der Krankenwagen eintraf, den ihr Telefon angerufen hatte.

Der Frau und auch dem anderen Fahrer ist glücklicherweise nicht viel passiert, beide erholen sich. Die Frau des Reddit-Nutzers war nach dem Unfall aber so aufgewühlt, dass sie zur Hilfe geeilten Personen nicht die Telefonnummer ihres Mannes nennen konnte. „Ohne ihr iPhone hätte ich es nie erfahren und hätte mich fragen müssen, was passiert ist, und mir Sorgen machen müssen. Ich kann diese Funktion zur Erkennung von Unfällen gar nicht hoch genug einschätzen“, schreibt der Mann.

Unfallerkennung kann auch in modernen Autos helfen

Ehrlicherweise habe ich bisher gar nicht so weit gedacht. Mein Auto ist mit einer SOS-Funktion ausgestattet, die ebenfalls den Rettungsdienst alarmiert. Aber eben nicht meine Frau. Durchaus Grund genug, noch mal die aktuellen iPhone-Einstellungen zu checken und einen Notfallkontakt in der Health-App zu hinterlegen.

Wie das genau das funktioniert, erklärt Apple in einem ausführlichen Support-Dokument. Dort wird auch noch einmal erklärt, wie genau sich das iPhone bei einem Unfall verhält: