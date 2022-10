Achterbahnfahrt löst Unfallerkennung im iPhone 14 Pro und Apple Watch aus

Die neue Unfallerkennung im iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 und Apple Watch Ultra ruft bei Autounfällen automatisch die Rettungsdienste. Diese Funktion wurde von Apple jahrelang getestet und in diesem Jahr verfügbar gemacht. Während erste Tests gezeigt haben, dass die Erkennung gut funktioniert und die Rettungsdienste automatisch alarmiert werden, kommt es derzeit vermehrt zu Fehlalarmen.

Freizeitparks, genauer genommen Achterbahnen, können die Unfallerkennung auslösen und so fehlerhaft die Rettungsdienste alarmieren. Parks in den USA berichten von einem erhöhten Aufkommen und haben sogar Schilder aufgestellt, dass man bitte ohne iPhone oder Apple Watch die Fahrgeschäfte nutzen soll – oder in den Flugzeugmodus wechselt.

Ein Apple-Sprecher erklärte gegenüber Joanna Stern vom WSJ, dass die Unfallerkennung „extrem genau bei der Erkennung von schweren Unfällen“ sei und dass das Unternehmen sie optimiert habe, um den Nutzern Hilfe zukommen zu lassen und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren. Auf die Frage, ob Achterbahnen die Funktion austricksen, antwortete der Sprecher, dass „die Technologie für Sicherheit sorgt und Apple sie im Laufe der Zeit weiter verbessern wird.“