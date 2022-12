iPhone 14: Skifahren kann Unfallerkennung auslösen

Mit dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro hat Apple eine neue Unfallerkennung eingeführt. Ein praktisches Feature, dass bei einem Autounfall automatisch den Notdienst kontaktieren soll. Vor ein paar Wochen hat sich allerdings schon gezeigt, dass auch Achterbahnfahrten das Feature auslösen können.

Nun scheint es noch „schlimmer“ zu kommen. Selbst Skifahren soll ausreichen, um den automatischen Notruf auszulösen. So wurde in Utah, wo die Skisaison schon begonnen hat, bereits eine auffällig hohe Anzahl an versehentlichen Notrufen von Skifahrenden beobachtet, die das oftmals gar nicht mitbekommen. Zwar fragt das iPhone oder auch die Apple Watch zuvor nach und vibrieren – mit dicker Skikleidung bleibt das aber wohl unbemerkt.

Auf Reddit hat sich bereits ein Skifahrer zu Wort gemeldet und einen kleinen Erfahrungsbericht geschildert. Hier seine etwas zusammengefasste Aussage:

Vielleicht solltet ihr die Unfallerkennung lieber ausschalten, wenn ihr mit einem iPhone 14 Skifahren geht, egal wie schnell ihr unterwegs seid. Ich bin gestern zum ersten Mal gefahren und bin in einem noch überschaubaren Tempo den Berg heruntergefahren, als ich ein paar kurze Schwünge gemacht habe. Als ich auf meine Frau gewartet habe, hat mein iPhone einen Alarm ausgelöst und hätte in 20 Sekunden den Notruf ausgelöst. Ich konnte ihn noch stoppen und habe die Funktion dann deaktiviert.

iOS 16.1.2 optimiert die Unfallerkennung

In Europa geht die Skisaison in den kommenden Wochen erst richtig los. Im besten Fall kommt es dann aber gar nicht mehr zu Problemen, denn mit dem gestern Abend veröffentlichte Update auf iOS 16.1.2 hat Apple die Unfallerkennung optimiert. Ob man dabei nur an die Achterbahnfahrten gedacht hat oder auch das Skifahren berücksichtigt hat, ist aktuell aber noch ungeklärt. Bis zum Start der Weihnachtsferien dürfte diese Frage aber hoffentlich geklärt sein.