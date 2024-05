Neues iPad Pro und iPad Air ab heute erhältlich

Vor rund einer Woche hat Apple die neusten Modelle des iPad Pro und des iPad Air vorgestellt. Ab heute könnt ihr die neuen iPads online sowie lokal in einem der 16 Apple Stores kaufen. Ihr solltet euch vorher gut überlegen, zu welchem Tablet ihr greifen wollt, denn das iPad Pro ist zwar brillant gut, dafür aber auch extrem teuer. Wenn das iPad ohnehin für einfache Aufgaben genutzt wird, sollte man lieber zum günstigeren iPad Air greifen.

iPad Pro mit M4-Chip und OLED-Display ist High-End

Es ist ganz klar, dass das neue iPad Pro das beste Tablet aus dem Hause Apple ist. Das neue OLED-Display stellt Inhalte besonders schön dar und der neue M4-Chip ist rasant schnell. Für die meisten Aufgabe ist der Prozessor sicherlich überdimensioniert und langweilt sich ziemlich stark. Bei intensiven Aufgaben freut man sich aber über die schnelle Performance und es bleibt abzuwarten, welche KI-Funktionen mit iPadOS 18 kommen, die einen M4-Chip voraussetzen. Mit dem iPad Pro sichert man sich ab und kann viele Jahre eines der besten Tablets nutzen.

Das M4 iPad Pro mit 11 Zoll Display startet bei 1.119 Euro, während das große 13 Zoll Modell ab 1.549 Euro erhältlich ist. Je nach Ausstattung, mit dem Apple Pencil Pro und dem neuen Apple Magic Keyboard, kann man sogar mehr als 3.000 Euro auf den Tisch legen.

iPad Air mit M2-Chip ist auch eine gute Wahl

Sind wir mal ehrlich: Natürlich möchte man gerne das beste iPad besitzen, aber wenn man das iPad zum Surfen, Lesen, Spielen, Office und mehr nutzt, ist das iPad Pro einfach viel zu mächtig. Das bezieht sich nicht auf die Dicke von nur 5,1 Millimeter, sondern auf die monströse Performance. Der M2-Chip im iPad Air ist schnell genug, um alle alltäglichen Aufgaben mit Leichtigkeit zu absolvieren. Der Prozessor kommt dafür nichtmal ins Schwitzen, allerdings muss man beim iPad Air ein paar Abstriche in Kauf nehmen.

Das iPad Air bietet lediglich ein Liquid Retina Display ohne ProMotion. Die Bildwiederholfrequenz ist nicht so hoch, sodass die Anzeige nicht ganz so flüßig wie auf dem iPad Pro erfolgt. Hat man immer ein hochauflösenden Display mit 120 Hertz genutzt, fällt der Unterschied schon auf, allerdings kommt man auch mit dem normalen Display gut zurecht. Dass Apple beim iPad Air weiterhin auf Touch ID setzt, finde ich vollkommen in Ordnung. Der Sensor befindet sich in der Seitentaste und reagiert blitzschnell, wenn man seinen Finger auflegt. Auch beim iPad Air befindet sich die FaceTime-Kamera auf der langen Seite, was für Videoanrufe absolut empfehlenswert ist. Das iPad wird einfach häufiger im Querformat als im Hochformat genutzt.

iPad Pro und iPad Air bei Apple oder Amazon kaufen

Während im Apple Online Store die Lieferzeiten für die beliebtesten Modelle schnell gestiegen sind, zeigt Amazon für fast alle Varianten eine schnelle Lieferung am nächsten Tag an. Des Weiteren könnt ihr euch das neue iPad Pro oder iPad Air auch zur Abholung in einem lokalen Apple Store reservieren, wobei zahlreiche Modelle zur heutigen Abholung bereitstehen.