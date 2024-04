Mit HomeKit: Meross Raumthermostat für Fußbodenheizung im Angebot

Ihr habt eine Fußbodenheizung verbaut, nutzt aber immer noch die simplen Thermostate an der Wand, die alles andere als smart sind? Dann könnt ihr über ein Upgrade und Austausch nachdenken, um danach die Wohlfühltemperatur einfach per App oder Sprachbefehl einstellen zu können. Das Meross Raumthermostat ist dafür bestens geeignet, bietet noch mehr Funktionen und ist derzeit im Angebot erhältlich.

Meross Raumthermostat mit wassergeführte Fußbodenheizung : 52,32 Euro statt 72,99 Euro (Amazon-Link)

: 52,32 Euro statt 72,99 Euro (Amazon-Link) Meross Raumthermostat führ elektrische Fußbodenheizung: 45,22 Euro statt 66,99 Euro (Amazon-Link, Coupon auf der Produktseite aktivieren)

Das Raumthermostat wird einfach 1-zu-1 mit dem alten Thermostat getauscht und fest verkabelt. Die Abmessungen betragen 86 x 86 Millimeter, zudem ist es 15,5 Millimeter tief. Auf der Front gibt es ein Touch-Display, mit dem ihr Einstellungen manuell vornehmen und Informationen ablesen könnt. Neben der eingestellten Temperatur gibt es auch Anzeigen für den aktuellen Arbeitsmodus, Pfeile zum Regulieren der Werte, eine Fenster-offen Anzeige und mehr. Die Helligkeit des Displays kann man in der Meross-App einstellen und in Schlafräumen im Standby auch komplett deaktivieren.

Meross Raumthermostat: Temperatur einfach per App und Siri steuern

Die smarte Anbindung erfolgt über das eigene WLAN, wobei nur das 2,4 GHz Wi-Fi unterstützt wird. Mit der Anbindung an HomeKit könnt ihr die Steuerung auch per Siri und Home-App vornehmen, wobei eine HomeKit-Steuerzentrale, zum Beispiel ein HomePod, eine sinnvolle Ergänzung ist, um auch aus der Ferne die Temperatur einstellen zu können. So könnt ihr zum Beispiel vor der Ankunft schon das Badezimmer heizen und dann gemütlich in die Badewanne springen. In HomeKit sind Automationen mit anderen Home-Geräten möglich, weitere Funktionen stehen in Meross-App bereit.

Bei über 1.600 Bewertungen gibt es für das Meross Raumthermostat im Schnitt sehr gute 4,2 Sterne. Die Einrichtung ist simpel und die dazu gewonnenen Funktionen einfach nur praktisch. Wenn ihr eure alten Thermostate in Rente schicken wollt, könnt ihr jetzt die smarten Meross Raumthermostate deutlich günstiger einkaufen.

