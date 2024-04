Smarte Heizkörper-Thermostate von Bosch und Tado stark reduziert

Der Winter hat ein Ende gefunden, am Wochenende werden es zum Teil weit über 25 Grad. Da bleibt die Heizung definitiv aus. Das heißt aber auch: Die Hersteller und Händler wollen die Lagerbestände reduzieren. Falls ihr jetzt schon für den nächsten Winter vorsorgen möchtet, dann hat Cyberport die passenden Angebote auf Lager. Ihr bekommt zwei Starter-Sets von Tado und Bosch Smart Home zum Sonderpreis.

Tado-Angebot: Starter-Set mit sechs Thermostaten

Zählt mal schnell bei euch Zuhause die Heizkörper durch. Wenn ihr auf mindestens sechs klassische Thermostate kommt, die ihr smart machen wollt, dann könnt ihr zum XXL-Starter-Set von Tado greifen. Es kommt mit der für den Betrieb notwendigen Bridge sowie sechs smarten Heizkörper-Thermostaten. Der Preis: 259 Euro (zum Angebot).

Was zunächst einmal nach einem stolzen Preis klingt, wird beim Blick auf den Preisvergleich zum Schnäppchen. Ein einzelnes Thermostat kostet regulär 89,99 Euro und wird im Handel derzeit nicht günstiger als 75 Euro angeboten. Selbst wenn man die Bridge nicht einberechnet, kommt man beim 6er-Bundle auf einen sehr guten Stückpreis von 43 Euro.

Der einzige Nachteil bei Tado: Für die Geofencing-Funktionen benötigt man in der Tado-App ein Abo. Solltet ihr bei euch Zuhause nur mit Apple-Geräten unterwegs sein und HomeKit nutzen, könnt ihr die Automationen aber auch einfach in Apples Home App erstellen und bezahlt nichts drauf. Generell hat sich Tado in den letzten Jahren als äußerst zuverlässiges System bewiesen, wobei man sich komplett auf das Thema Heizen fokussiert.

Bosch-Angebot: Starter-Set mit vier Thermostaten

Etwas anderes sieht das bei Bosch Smart Home aus, denn hier erstellt der Bosch Smart Home Controller ein Netzwerk für zahlreiche Smart Home Produkte. Von Kontaktsensoren über Kameras bis hin zu Unterputz-Modulen, Steckdosen und Schaltern ist im Prinzip alles dabei, was das Herz begehrt. Zudem sind Partner wie etwa Philips Hue direkt in die Bosch-App integriert und viele Geräte können auch zu HomeKit übertragen werden.

Für die zusätzlichen Möglichkeiten bezahlt man dann auch etwas mehr als bei Tado. Cyberport verkauft vier Heizkörper-Thermostate zusammen mit dem Bosch Smart Home Controller II für 222 Euro (zum Angebot). Hier spart ihr weniger an den Thermostaten, die einzeln derzeit auch nur knapp 60 Euro kosten, sondern viel eher an der Basis. Der Bosch Smart Home Controller kostet im Preisvergleich nämlich knapp 90 Euro.