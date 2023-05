Aqara Video-Türklingel G4 zurück auf Amazon und im Angebot

Die Auswahl an Video-Türklingeln mit HomeKit ist überschaubar, HomeKit Secure Video gibt es nur bei den wenigsten Modellen. Die in diesem Jahr erschienene Aqara Video-Türklingel G4 ist das erste Modell, das sich optional auch nur mit Batterien betreiben lässt und euch trotzdem den vollen HomeKit-Funktionsumfang inklusive der Speicherung von Video-Clips in der iCloud bietet.

Nach einem erfolgreichen Start war die Aqara G4 lange Zeit bei Amazon ausverkauft. Seit rund zwei Wochen ist sie wieder problemlos verfügbar und nun gibt es auch wieder einen Gutschein-Code, mit dem ihr immerhin 10 Prozent sparen könnt. So reduziert sich der Preis von ohnehin schon fairen 129,99 Euro auf nur noch 116,99 Euro (zum Angebot).

Der Funktionsumfang ist für den geforderten Preis wirklich beeindruckend, denn neben der iCloud-Anbindung kann die Türklingel ihre Videos auf Wunsch auch lückenlos auf einer Micro-SD-Karte aufzeichnen. Die Speicherkarte wird einfach im Klingel-Modul untergebracht, das gleichzeitig auch als Repeater für die Weiterleitung des WLAN-Signals dient.

Abgesehen von dem etwas beschränkten Blickfeld nach oben und unten bin ich mit der Video-Türklingel von Aqara sehr zufrieden, mittlerweile habe ich sie seit rund einem Monat im Einsatz. Zudem spare ich im Vergleich zur Nest Video Doorbell, die für mich immer noch die beste Türklingel-App bietet, jeden Monat 5 Euro – ein Cloud-Abo gibt es bei Aqara nämlich nicht.