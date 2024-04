Apple Watch: Stromsparendes OLED-Display für nächste Generation im Gespräch

Im Herbst dieses Jahres steht die Vorstellung der Apple Watch 10 an und neue Gerüchte behaupten, dass die OLED-Displays deutlich stromsparender sind. Aufgrund der Tatsache, dass eine neue LTPO TFT Technologie („Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Thin-Film Transistor (TFT)“) zum Einsatz kommt, kann das Display mit weniger Strom auskommen und so möglicherweise für eine längere Akkulaufzeit sorgen.

Der Nachteil ist, dass diese Technik in der Herstellung deutlich komplizierter ist, allerdings soll LG Display voraussichtlich eine führende Rolle in der Entwicklung einnehmen. Damit ausreichend viele Displays produziert werden können, soll auch Samsung später in die Lieferung von LTPO-OLED-Displays einsteigen, wohlmöglich rechtzeitig für die Apple Watch 2025. Dass zwei Lieferanten für ein Display verantwortlich sind, ist nicht spektakulär, allerdings heizt das die Gerüchte an, dass Apple die LTPO-OLED-Technolgie auf andere Produkte ausweiten könnte.

Neues LTPO-OLED-Display auch für das iPhone 17 denkbar

Das aktuelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus verwenden derzeit günstigere LTPS-Panels, während das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf fortschrittliche LTPO-Displays setzen, die variable Bildwiederholraten unterstützen. Man kann davon ausgehen, dass Apple beim diesjährigen iPhone 16 und 16 Plus weiterhin auf die weniger fortschrittlichen LTPS-Panels setzt, um die Unterscheidung zwischen den Standard- und Pro-Modelle aufrechtzuerhalten. Für das iPhone 17 und iPhone 17 Plus könnte Apple allerdings auf bessere Displays setzen und so alle iPhone-Modelle mit ProMotion- und Always-On-Displays anbieten.