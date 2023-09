Sonos Move 2: Neuer Multiroom-Lautsprecher kann jetzt bestellt werden

Ganz überraschend kam die Ankündigung des Sonos Move 2 zu Beginn dieses Monats nicht. Der Sonos Move 2 ist schon vorab geleakt, am 6. September erfolge allerdings die offizielle Vorstellung mit allen Details. Der portable Lautsprecher ist robust und wasserfest, bietet Stereo-Sound sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Der Move 2 spielt Audiodateien jetzt in Stereo ab und ist der bisher nachhaltigste Speaker des Audioexperten.

Ist man mit dem Sonos Move 2 nicht im eigenen WLAN verbunden, kann der Stereo-Lautsprecher auch als regulärer Bluetooth-Speaker fungieren. Im Vergleich zum Sonos Move 1, der seinerzeit zum Preis von 449 Euro auf dem Markt erschien, kommt der Nachfolger mit einem deutlich ausdauernden Akku, einem USB-C-Anschluss sowie neuen Bedienelementen daher.

Auch die ersten Reviews des neuen Sonos-Lautsprechers trudeln bereits ein. So berichtet Chris Welch von The Verge in einem ausführlichen Testbericht der Neuerscheinung:

„Wenn du bereits den Originallautsprecher besitzt, wirst du dich zweifellos fragen, ob sich ein Upgrade lohnt. In den meisten Fällen, vorausgesetzt, du bist mit dem zufrieden, was der Move bisher geboten hat, würde ich sagen, dass die Antwort nein lautet. Das Original ist nach wie vor ein hervorragendes Produkt – vor allem, wenn du es im Sonderangebot gekauft hast. Wenn du aber ständig den Akku des Move-Systems verbrauchst oder die Line-In-Funktion des Move 2-Systems nutzen möchtest, dann ergibt der Umstieg auf das neue Gerät mehr Sinn. Der Stereoklang ist angenehmer und gibt deine Lieblingsmusik besser wieder, aber das allein ist noch kein Grund, 450 Dollar auszugeben.“

Auch der Tech-Blog Engadget konnte den Sonos Move 2 bereits genauer unter die Lupe nehmen. Redakteur Nathan Ingraham äußert sich wie folgt:

„Er ist zwar teurer als vorher, aber diese Verbesserungen könnten es wert sein. […] Aufgrund seines Preises und seiner Größe ist der Move 2 nicht der ideale tragbare Lautsprecher für jedermann. Aber das ist in Ordnung, denn er ist ein erfolgreicher Lautsprecher, auf den man sich verlassen kann, wenn es um hochwertige und laute Musik geht. Er eignet sich sowohl als Hauptlautsprecher im Haus als auch als Partylautsprecher auf der Veranda oder im Garten. Und obwohl er nicht bequem in einen Rucksack passt, ist er ein guter Begleiter für unterwegs. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ihn ins Auto zu packen und mit in den Sommerurlaub zu nehmen. Auch die Verbesserungen bei Akku und Lautsprechern machen ihn zu einem würdigen Nachfolger seines Vorgängers, auch wenn ich enttäuscht bin, dass Sonos den Preis für eines seiner Produkte erneut erhöht hat. Aber wenn du einen Lautsprecher suchst, der möglichst viele Bereiche abdeckt, ist der Move 2 genau das Richtige – und er wird noch nützlicher, wenn man andere Sonos-Produkte besitzt, mit denen man ihn koppeln kann.“

Der Sonos Move 2 ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 499 Euro im deutschen Handel erhältlich, beispielsweise bei Amazon. Sonos erklärt die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation des Move-Lautsprechers abschließend auch noch in einem YouTube-Video.