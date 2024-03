Drittanbieter-AirTag bereits für unter 8 Euro erhältlich

So ein AirTag ist schon eine feine Sache, erst letztens hat meine Frau meinen Autoschlüssel in einer ihrer Jackentaschen versteckt und mit der „Wo ist?“-App konnte ich ihn ziemlich schnell finden. Mit einem Listenpreis von 39 Euro ist so ein AirTag aber nicht ganz günstig.

Immerhin dürfen auch Drittanbieter auf die Tracker-Technik zurückgreifen, nur einen U1-Chip zur Nahdistanz-Ortung dürfen sie nicht verbauen. Dafür spart man aber jede Menge Geld: Den Reyke Schlüsselfinder bekommt ihr beispielsweise im 4er-Pack für 31,99 Euro (Amazon-Link).

Aktiviert dazu auf der Produktseite den Coupon, den es für die weiße und schwarze Variante des Schlüsselfinders gibt. Pro Stück reduziert sich der Preis so auf unter 8 Euro. Alternativ könnt ihr auch einen einzelnen Tracker kaufen, hier zahlt ihr abzüglich des Rabatts derzeit 11,99 Euro.

Apples AirTag benötigt oftmals zusätzliches Zubehör

Der Reyke Schlüsselfinder funktioniert im Prinzip wie ein AirTag und kann über die Apple-Community in der „Wo ist?“-App aufgespürt werden, sollte er verloren gehen. Sobald ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet, könnt ihr den kleinen Tracker auch piepen lassen.

Der Reyke Schlüsselfinder ist nicht nur mit einer austauschbaren Knopfzelle ausgestattet, sondern verfügt auch über eine kleine Öse. So kann er, anders als beispielsweise der AirTag, auch ohne zusätzliches Zubehör direkt am Schlüsselbund befestigt werden.

Angebot 54 Bewertungen Reyke Schlüsselfinder Key Finder, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... In der Nähe finden: Der neueste Reyke Bluetooth-Tracker im Jahr 2023 hilft Ihnen, sich von der Mühe des Verlierens von Wertsachen zu befreien. Sie...

Deine Sachen klingeln: Innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von weniger als 164 Fuß kann das Reyke-Objektfinder-Tag einen Ton über den eingebauten...