AAA-Spiele für iPhone und iPad sind noch kein Hit

Seit der neuesten Hardware-Generation werden wir zum Teil mit richtig beeindruckenden Spielen versorgt. Zuletzt hat Assassin’s Creed Mirage auf sich aufmerksam gemacht. Doch wie gut kommen solche Spiele im App Store überhaupt an? Das hat Appfigures, ein Statistik-Dienst für den App Store, versucht herauszufinden.

Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. Die bisherigen AAA-Titel im App Store, also Spiele in Konsolen-Qualität, sollen bisher „kommerzielle Reinfälle“ sein. Es werden sogar Spekulationen aufgestellt, dass Firmen wie Ubisoft oder Capcom von Apple bezahlt werden, damit solche Spiele überhaupt in den App Store gebracht werden, damit Apple seine neueste Hardware damit promoten kann.

Die Zahlen jedenfalls sprechen für sich. Assassin’s Creed Mirage wurde seit dem Start am 6. Juni 123.000 Mal aus dem App Store geladen, allerdings haben nur rund 3.000 Personen den 49,99 Euro teuren In-App-Kauf zur Freischaltung der Vollversion getätigt. Mittlerweile wird das Spiel weniger als 3.000 Mal pro Tag aus dem App Store geladen. Zum Vergleich: Assassin’s Creed Rebellion, ein extra für iPhone und iPad entwickeltes Freemium-Spiel, wurde im gleichen Zeitraum nach dem Launch mehr als 2 Millionen Mal aus dem App Store geladen und hat für 612 Prozent mehr Umsatz gesorgt.

Die Probleme der AAA-Titel aus dem App Store

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass aus iPhone und iPad leicht bekömmliche Casual-Games für kurze Spielrunden mit einer einfachen Steuerung besser ankommen. „Ein Blick auf die erfolgreichsten Premium-Handyspiele zeigt, dass viele von ihnen ursprünglich Indie-Titel waren. Diese Spiele zeichnen sich in der Regel durch eine einfachere Steuerung aus, legen mehr Wert auf einzigartige Kunststile als auf hochwertige Grafiken und sind für kürzere Spielsitzungen geeignet. Dies sind die üblichen Merkmale erfolgreicher Free-to-Play-Handyspiele“, sagt Statistik-Experte Andrei Zubov.

Die Premium-Titel in Konsolen-Qualität sind natürlich ganz anders ausgerichtet und machen zumeist nur mit einem Gamepad Spaß. Zudem ist der Kundenkreis aufgrund der Hardware-Limitierung ziemlich eingeschränkt – nur die neuesten iPhones oder iPads mit M-Chip dürfen mitmachen.