Microsoft Outlook: macOS-Version erhält praktische Neuerungen

Microsoft hat einige Neuheiten für die macOS-Version der hauseigenen Mail- und Kalender-Anwendung Outlook vorgestellt, die in den Systemversionen 16.86.609.0 und 16.82.211.0 verfügbar gemacht werden. Neben neuen, vergrößerten Profilkarten gibt es auch eine verbesserte Kontakt- und Adresssuche sowie neue Kontaktlisten.

Neue große Profilkarte mit Organigramm und Dateien

Im Kontakte-Bereich von Microsoft Outlook kann man sich die neuen großen Profilkarte ansehen. Diese dienen nicht nur als optische Aufwertung, sondern erleichtern auch die Kommunikation und das Kopieren von Kontaktinformationen. Für Organisationen gibt es außerdem die Registerkarte „Organisation“, eine weitere Möglichkeit, zu navigieren und Personen in der eigenen Organisation zu finden. Microsoft hat auch Dateien hinzugefügt, um aktuelle Dateien zu finden, an denen man gemeinsam gearbeitet hat.

Bessere Suche nach Kontakten und globale Adressliste

E-Mail- und Kalender-Anwendungen wie Outlook werden verwendet, um mit Menschen aus der ganzen Welt zu kommunizieren. Für große Unternehmen kann es eine Herausforderung sein, E-Mails und Ereignisse an große Gruppen zu adressieren. Mit dem neuesten Update lässt sich eine robustere Such-UI für das Hinzufügen von Empfängern zu E-Mails und Ereignissen verwenden. Dazu tippt man einfach auf das Adressbuch-Symbol in der Zeile „An“, um auf die neue Funktion „Empfänger hinzufügen“ zuzugreifen.

Von dort aus kann man optional das Konto auswählen, das man durchsuchen möchte (wenn man mehrere Konten verbunden hat) und das Suchfeld verwenden, um die Profile der Personen zu finden, die man kontaktieren möchte. Wenn verfügbar, lassen sich auch die Kontaktdaten und das Organigramm dieser Personen einsehen, um mehr über sie und ihre Rolle zu erfahren. Beim Verfassen der Nachricht oder Veranstaltungseinladung können zudem problemlos Kontakte hinzugefügt oder entfernt werden.

Unterstützung für Kontaktlisten

Eine weitere lang erwartete Funktion in Outlook für Mac sind Kontaktlisten, auch bekannt als Persönliche Verteilerlisten (PDLs). Kontaktlisten sind eine intuitive Lösung für die Verwaltung großer Listen von E-Mail-Adressen. Diese Listen vereinfachen den Prozess des Versendens von E-Mails an mehrere Empfänger, wodurch wertvolle Zeit und Energie gespart wird. Kontaktlisten sind für die Kontotypen M365 und Outlook.com verfügbar und werden mit allen Geräten synchronisiert.

Das Erstellen einer Kontaktliste in Outlook für Mac ist einfach: Man navigiert zum Personenmodul, bewegt den Mauszeiger über die primäre Schaltfläche „Neuer Kontakt“ und wählt „Neue Kontaktliste“. Danach benennt man die Liste, fügt die gewünschten Kontakte hinzu und klickt auf Speichern. Wenn man von der alten Mac-Anwendung umsteigt, können Kontaktlisten in die neue Anwendung migriert werden: Man findet sie in der Baumstruktur „Auf meinem Computer“ im Modul „Kontakte“. Microsoft arbeiten zudem aktuell daran, einen Organigramm-Explorer hinzuzufügen, der über die linke Leiste zugänglich ist.

„Diese Funktionen sind Teil unserer laufenden Bemühungen, Ihre Kontakte in Outlook zu verbessern“, heißt es zu den neuen Outlook-Funktionen von Microsoft. Die Updates stehen allen macOS-Usern von Microsoft Outlook kostenlos und ab sofort zur Verfügung.