Komoot: Outdoor-Navi mit Update zu Schotter-Routen

Das Outdoor-Navi Komoot (App-Store-Link), das sich an Wanderer und Fahrradfahrer richtet, haben wir euch hier auf dem Blog ja schon öfter vorgestellt. Nun hat die beliebte App ein Update bekommen, mit dem ihr Gravel-Routen, also Schotter-Routen, anzeigen lassen könnt. Das dürfte für alle Radfahrer interessant sein, die gerne auf solchen Pisten unterwegs sind.

Wollt ihr eine Tour mit Komoot planen, könnt ihr bei der Tourenplanung nun einen Filter bei „Gravelbike“ setzen und euch dann Strecken im ausgewählten Umkreis anzeigen lassen, die über Schotterwege führen.

Komoot gibt an, dass derzeit mehr als 160.000 solcher Routen in der App hinterlegt sind, die aus den beliebtesten Off-Road-Strecken örtlicher Bike-Communities zusammengestellt worden sind. Anhand von Sternebewertungen könnt ihr ablesen, wie beliebt die Strecke unter Komoot-Nutzern ist. Um selbst die passende Tour zu finden, könnt ihr dank Filtern wie Dauer, Höhenmeter oder Distanz nach entsprechenden Routen suchen.

Wenn ihr eine Tour gefunden habt, die euch zusagt, könnt ihr direkt über Komoot die Navigation starten oder aber auch die Route für später speichern oder noch modifizieren.

Ursprünglich als Wander-App gestartet, erfreut sich Komoot seit einer Weile auch unter Radfahrern großer Beliebtheit. Es dürfte die Nutzer also vermutlich sehr freuen, dass die Entwickler nun mit diesem Update noch einmal den Leistungsumfang in diesem Bereich erweitert haben.

Kostenlos nutzbar, einige Kartenpakete kostenpflichtig

Komoot könnt ihr kostenlos im App Store herunterladen. Einige Kartenpakete sind dabei in der Free-Version direkt enthalten und nutzbar. Für einige Gebiete können Karten via In-App-Kauf nachgeladen werden. Das angebotene Premium-Abo richtet sich an User, die Komoot sehr ausgiebig nutzen.

Komoot ist kompatibel mit iPhones und iPads ab iOS bzw. iPadOS 15. Das Update zu den Gravel-Routen könnt ihr ab sofort herunterladen.