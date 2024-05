Jackery SolarSaga 40W Mini: Faltbares Mini-Solarpanel zum Laden von Kleingeräten

Mit dem Explorer 300 Plus hat der mittlerweile bei uns im Blog wohlbekannte Hersteller Jackery bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio – auch wir haben die Powerstation für Kleingeräte samt Solarpanel bereits getestet. Nun bietet Jackery das zugehörige Panel SolarSaga 40W Mini (Amazon-Link) auch separat an – inklusive USB-A- und USB-C-Ports, die Freddy beim Test des Sets noch als fehlend bemängelt hatte.

Dabei versorgt der handliche Sonnenanbeter als Ergänzung etwa die kleinste Powerstation aus dem Hause Jackery, die Explorer 100 Plus, mit Strom. Zusätzlich ermöglicht das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel das direkte Laden von Smartphone & Co. So ist beim Radfahren, Angeln, Camping oder Wandern der Sonnenstrom stets mit dabei.

Mit lediglich 1,2 kg Gewicht misst das PV-Panel im gefalteten Zustand nur 25 x 30 cm und ist damit nicht sogar leichter als beispielsweise ein MacBook. Mit seinem Dreifach-Klapp-Design verschwindet das Panel in wenigen Sekunden im Rucksack. Alternativ lässt es sich dank eingearbeiteter Ösen und zwei mitgelieferter Karabiner auch einfach beim Wandern an den Rucksack hängen und wandelt auf einer Fläche von 97 x 30 cm Sonnenstrahlen in Strom um.

Jackery SolarSaga 40W Mini bietet auch USB-C und USB-A Anschluss

Die im 40 Watt-Solarpanel verbauten monokristallinen Solarzellen weisen einen hohen Wirkungsgrad von 23 Prozent auf. Das Panel versorgt darüber hinaus über ein multifunktionales Ladekabel mit DC8020-Ausgang, USB-A- und USB-Type-C-Port bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig mit Energie. Das Jackery SolarSaga 40W Mini trotzt zudem allen Wetterbedingungen und ist nicht nur nach IP68 vor Wasser geschützt: Es hat als TÜV Süd-zertifiziertes PV-Produkt (IEC TS 63163) acht verifizierte IEC-Tests durchlaufen, die dem Panel sowohl eine hohe Qualität als auch eine extreme Temperaturbeständigkeit quittieren.

Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139 Euro kommt das Jackery SolarSaga 40W Mini inklusive 5 Jahren Garantie daher – 3 Jahre Garantie, plus 2 Jahre Garantieverlängerung bei Registrierung im Jackery Online-Shop. Der Hersteller bietet zum Produkt-Launch gleich zwei Sales-Aktionen: Vom 13. bis zum 19. Mai gibt es bei Amazon 15 Prozent Rabatt beim Kauf des Panels. Im offiziellen Online-Shop von Jackery locken vom 13. bis 23. Mai sogar 15 Prozent Ersparnis auf die Kombination aus SolarSaga 40W Mini und Explorer 100 Plus-Powerstation sowie 10 Prozent Ermäßigung auf das 40-W-Panel selbst.

