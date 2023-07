Shazam: App erkennt nun auch Musik in Instagram, TikTok, YouTube und Co.

Apple hat gestern seine Shazam-Musikerkennungs-App (App-Store-Link) aktualisiert und der Anwendung eine praktische Funktion hinzugefügt: Ab sofort ist Shazam in der Lage, Musiktitel in Drittanbieter-Apps wie etwa Instagram, TikTok und YouTube zu erkennen. Das Update steht für euch im App Store zum Download bereit.

Um Songs in Apps wie TikTok und Co. mit Shazam erkennen zu lassen, öffnet ihr – nach erfolgreichem Update – die Shazam-App und tippt auf den blauen Button. Dann wechselt ihr zurück in die Drittanbieter-App. Shazam nutzt dann das iPhone-Mikrofon, um zu analysieren, welcher Song gerade abgespielt wird. Nach nur wenigen Sekunden wechselt ihr dann automatisch zurück in die Shazam-App, wo euch der entsprechende Musiktitel angezeigt wird.

An dieser Stelle sei aber noch auf einen einfacheren Weg hingewiesen, mit dem ihr Songs erkennen lassen könnt: Fügt eurem Kontrollzentrum dazu über die Einstellungen die Funktion „Musikerkennung“ hinzu. Seit ihr nun zum Beispiel auf YouTube unterwegs und wollt wissen, welcher Song dort in einem Video läuft, dann geht ins Kontrollzentrum, klickt auf den Button für „Musikerkennung“ und lasst den Song auf diese Weise erkennen. Das Ergebnis wird euch per Mitteilung geschickt. Die YouTube-App müsst ihr mit dieser Methode nicht verlassen. Wer zusätzlich Shazam auf seinem iPhone installiert hat, findet dort noch weitere Informationen zum erkannten Titel.

Wenn ihr einen Song mit Shazam erkennen lasst, wird dieser automatisch zu Apple Music hinzugefügt, damit ihr ihn euch später anhören könnt. Nutzt ihr Apple Music nicht, könnt ihr in Shazam kürzlich gefundene Titel nachverfolgen.

Shazam könnt ihr kostenlos im App Store laden. Die App läuft auf iPhones und iPads, auf denen iOS 15 oder neuer installiert ist.