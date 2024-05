Xiaomi stellt vier neue Modelle vor: Noch mehr E-Scooter

Erst gestern haben wir zwei neue E-Scooter von NIU angekündigt, nun geht es mit Xiaomi weiter. Der bekannte Hersteller aus Asien hat gleich vier neue Modelle präsentiert, die zum Start mit einem kleinen Rabatt gekauft werden können und abnehmen 299,99 Euro erhältlich sind. Aber warum eigentlich ein E-Scooter?

Diese Gründe sprechen für einen E-Scooter

Ich möchte an dieser Stelle wahrlich keine Grundsatzdiskussion durchführen. Und es soll hier auch nicht um E-Scooter zum Mieten gehen, die tatsächlich oftmals absolut störend abgestellt werden. So ein privat genutzter Scooter kann wunderbar genutzt werden, wenn einige Kilometer zu bewältigen sind und das Fahrrad möglicherweise nicht die bester Option ist – aus welchen Gründen auch immer.

E-Scooter lassen sich deutlich einfacher im Zug transportieren – und das im Gegensatz zu Fahrrändern sogar kostenlos. Ebenso können sie deutlich platzsparender geparkt und zum Aufladen einfach mit in die Wohnung genommen werden. Auch wenn ich persönlich generell lieber das Fahrrad nehme, ab und zu flitze ich auch mit dem E-Scooter durch die Gegend. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, warum ein E-Scooter für euch in Frage kommt oder warum nicht.

Das sind die vier neuen Modelle von Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) zum Preis von 299,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) zum Preis von 499,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus zum Preis von 549,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max zum Preis von 599,99 Euro

Die ersten beiden Modelle sind flächendeckend im Handel verfügbar. Der neue Xiaomi E-Scooter 4 Pro Max ist exklusiv bei Expert erhältlich, der Xiaomi E-Scooter 4 Pro Plus wird demnächst online bei Amazon angeboten.

Mit 400W und maximal 1000W Leistung schafft der neue Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) als leistungsstarker E-Scooter von Xiaomi Steigungen von bis zu 22 Prozent und legt beachtliche Strecken von bis zu 60 km zurück. Der neue Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) hat mit 300W Leistung eine Reichweite von bis zu 25 km. Er bewältigt Steigungswinkel bis zu 15 Prozent und bringt dabei selbst nur 16,2 kg Gewicht auf die Waage. Das kinetische Energierückgewinnungssystem (KERS) beim Bremsvorgang sorgt bei beiden neuen E-Scootern für eine längere Laufzeit und höhere Reichweite. Mehr Verkehrssicherheit bei Tag und Nacht bieten die leicht bedienbaren Blinker, die im Lenker integriert sind und sowohl von vorn als auch von hinten für Sichtbarkeit sorgen. Hohen Fahrkomfort und Sicherheit auf der Strecke gewährleisten die schlauchlosen 10 Zoll Reifen.

Vielleicht bekommen wir es in den kommenden Wochen ja hin, euch einen der neuen Scooter von Xiaomi oder NIU in einem kleinen Erfahrungsbericht genauer vorzustellen. Der von uns genutzte E-Scooter hat mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel…

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Edition (DE) Faltbarer E-Scooter mit... Straßenzulassung für Deutschland: Out of the box bereit für einen Versicherungsschutz. Auszug der ABE und Datenbestätigung im Paket enthalten.

Noch Mehr Power: Der Motor bietet bis zu 400W Leistung und meistert Steigungen von bis zu 22% problemlos.