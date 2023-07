Memmy for Lemmy: Erste iOS-App für die Reddit-Alternative veröffentlicht

Die Querelen um die Drittanbieter-Sperren und horrende API-Nutzungsgebühren bei Reddit haben in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass viele Reddit-User die Plattform verlassen und sich Alternativen gesucht haben. Im Fediverse gibt es mit der relativ neuen Community kbin und dem schon seit 2019 existierenden Dienst Lemmy gleich zwei Alternativen, die in den letzten Wochen deutlichen Zuwachs verzeichnet haben. Wer sich zu kbin und Lemmy einlesen möchte, findet hier unseren Bericht zum Thema.

Auch immer mehr Entwickler und Entwicklerinnen entdecken die neuen, aufstrebenden Plattformen für sich. Sowohl für Lemmy als auch für kbin stehen mittlerweile einige TestFlight-Betaversionen von bald erscheinenden Apps zum Download bereit, darunter Mlem für Lemmy oder Artemis für kbin.

Mit Memmy for Lemmy ist nun eine erste App für die Lemmy-Plattform auch offiziell im deutschen App Store gestartet. Die Anwendung ist rund 44 MB groß, erfordert mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät, und lässt sich kostenlos als Open Source-App ohne weitere Zukäufe, Abos oder Werbung nutzen – „For community, not profit“, heißt es auch im App Store dazu. Wer möchte, kann dem Entwickler Gavin Casdorph eine Spende zukommen lassen. Memmy for Lemmy lässt sich bisher in englischer Sprache verwenden.

Memmy for Lemmy wurde von Apollo inspiriert

Memmy for Lemmy richtet sich an alle bereits bestehenden Lemmy-User oder auch an Personen, die Reddit den Rücken kehren und sich nach Alternativen umsehen wollen. Memmy bietet an, sich mit einem bestehenden Konto für eine der Lemmy-Instanzen wie lemmy.world oder der beliebten deutschen Instanz feddit.de anzumelden, oder einen neuen Account zu erstellen.

Memmy beschreibt sich selbst als „modern, sleek and performant“ und hat sich hinsichtlich des Designs von der beliebten Reddit-App Apollo inspirieren lassen. Die übersichtliche App bietet einen Zugriff auf die gesamte Lemmy-Plattform, auf abonnierte Communities, hält eine Suche und eine Profilseite sowie eine Inbox für Nachrichten bereit, und sendet auch Benachrichtigungen ans iPhone oder iPad, beispielsweise bei Antworten von anderen Usern. Wer möchte, kann Memmy for Lemmy auch nach eigenen Wünschen anpassen, inklusive Hell- und Dunkelmodus. Einige Optionen wie die Schriftgröße oder eine Akzentfarbe befinden sich aber noch in der Entwicklungsphase.

Grundsätzlich ist es absolut zu begrüßen, dass sich nach den letzten Reddit-Aktionen neue Alternativen auftun, die nicht nur regen Zulauf bekommen, sondern auch im Hinblick auf Apps zur Nutzung der Plattformen deutlich erweitert werden. Auch wenn das Fediverse für Einsteiger und Einsteigerinnen zunächst komplex erscheint, hat man sich bereits nach kurzer Zeit eingearbeitet und sich so unabhängig von Diensten wie Twitter, Meta und Reddit gemacht.