Dumb Ways to Climb: Neuer Teil der verrückten „Dumb Ways…“-Spielereihe erschienen

Der Spiele-Klassiker „Dumb Ways to Die“ steht schon seit 2013 im deutschen App Store zum Download bereit und hat im Verlauf der Jahre bereits einige Nachfolge-Episoden spendiert bekommen. Mit Dumb Ways to Climb (App Store-Link) ist nun ein neuer Teil der verrückten Spiele-Serie erschienen, der sich ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt.

Dumb Ways to Climb wird von Metro Trains Melbourne in den deutschen App Store gebracht und benötigt zur Installation mindestens 567 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Darüber hinaus sollte man auch iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät parat haben. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die Neuerscheinung noch nicht.

„Beobachte, wie unsere brillante Bohne ziellos auf zufälligen Gegenständen herumklettert und nach den Sternen greift … na ja, irgendwie zumindest. In diesem atemberaubenden Abenteuer steuerst du die Bohne, während sie sich gedankenlos über ein Sammelsurium von Objekten schleppt. Ist es eine Leiter? Ist es ein Pogo-Stick? Wer weiß das schon! Die Spannung ist unerträglich! Spannende Herausforderungen oder knifflige Rätsel sind hier nicht gefragt. Nur nervenaufreibende Kletter-Action, bei der du dich fragen wirst, wie dieses Spiel es überhaupt über das Stadium der Ideenfindung hinaus geschafft hat.“

So berichtet das Entwicklerteam zu Dumb Ways to Climb in der App Store-Beschreibung. Wie schon bei den Vorgänger-Games der „Dumb Ways…“-Reihe begibt man sich mit der kleinen und unternehmungslustigen Bohne in allerhand skurrile Situationen, in denen man einmal mehr um das eigene Leben fürchten muss. Aberwitzige Szenen, die von Hochhaus-Schluchten in einer Stadt ausgehen und den kleinen grünen Protagonisten immer weiter in die Höhe treiben, sind großer Bestandteil dieses verrückten Casual Games.

Bewegt man sich zunächst noch auf Häuserhöhe über Bretter, Lkws und Container, findet man sich schon bald auf einem schwindelerregenden Parcours über der Stadt wieder, in dem man über Eisenbahnschienen, aneinander gereihte Busse, enge Plattformen und mehr springen und klettern muss. Ich muss zugeben, mir ist ein ums andere Mal angesichts der enormen Höhe und der waghalsigen Manöver das Herz in die Hose gerutscht. Wer Höhenangst hat, bekommt hier eine ausgezeichnete Konfrontationstherapie.

Dumb Ways to Climb verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements und lässt sich für ein Casual Game dieser Art sehr gut über die eingebauten virtuellen Buttons auf dem Display spielen. Wer noch etwas verrückte Kletter-Action sucht, sollte sich die Neuerscheinung auf jeden Fall genauer ansehen und sie auf dem iPhone oder iPad installieren.