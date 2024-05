iPad Pro und iPad Air: So fallen die ersten Reviews aus

Ab Mittwoch liefert Apple das neue iPad Pro mit M4-Chip und das neue iPad Air mit M2-Prozessor aus und bietet es in seinen Apple Stores zum Verkauf an. Einige ausgewählte Medien konnten die neuen Modelle bereits im Vorfeld ausprobieren und durften ihre Erfahrungen jetzt teilen. Wie kommen die neuen Modelle an? Wir haben uns umgesehen.

Mit dem M4-Chip und dem neuen OLED-Display setzt das neue iPad Pro Maßstäbe. Kritik gibt es allerdings für den sehr hohen Preis und auch die Software. „Es ist wie mit einem Ferrari über einen Golfplatz zu fahren“, schreibt Joanna Stern vom Wall Street Journal. „Es ist immer noch keine Konkurrenz für den Mac“, heißt es bei Gizmodo, insbesondere wenn man mit Multitasking mit mehreren Fenstern betreiben möchte.

Was den Preis angeht, konnte das neue iPad Air mit M2-Chip dagegen Punkten. Für die meisten Tester ist es „das iPad“, wenn es um ein großes Display mit 13 Zoll Bildschirm gehen würde.

Die Testberichte der neuen iPads im Überblick

Engadget: Aber wenn ich realistisch darüber nachdenke, was ich brauche und was ich vernünftigerweise ausgeben kann, wird mir klar, dass das iPad Pro einfach zu viel für mich ist. Zu teuer, zu leistungsfähig, vielleicht ein bisschen zu groß (ich liebe das 11-Zoll-Modell allerdings wirklich). Wenn du im selben Boot sitzt, gibt es zum Glück ein iPad, das fast alles, was das iPad Pro kann, für deutlich weniger Geld bietet. Das iPad Air ist vielleicht nicht annähernd so aufregend wie das Pro, aber es bietet das gleiche Grunderlebnis für viel weniger Geld. (Testbericht lesen)

TechCrunch: Das Verschieben der Frontkamera vom Hochformat ins Querformat war ein klarer Fall. Wir haben das schon einmal erlebt – Apple beharrt darauf, alles richtig zu machen und weigert sich, etwas zu ändern. Letztendlich führt aber kein Weg daran vorbei – die meisten Leute benutzen ihre Tablets im Querformat. Das ist der beste Weg, um Videos anzusehen, zu tippen und zu spielen. (Testbericht lesen)

Bild: Eine Sache hat Apple mit seinem neuen iPad Pro verdammt richtig gemacht: Es ist endlich wieder ein Apple-Produkt mit Wow-Faktor. Jeder, der es in die Hand nimmt, ist begeistert: So dünn, so leicht, so schick. Aber auch: so teuer! Daher sollten sich die allermeisten Kunden den Kauf genau überlegen – und sich nach aller Begeisterung wahrscheinlich eher für das iPad Air entscheiden. (Testbericht lesen)

Heise: Das iPad Pro mit M4 ist trotz vieler evolutionärer Schritte zweifellos die größte und mit Abstand am stärksten spürbare Veränderung des Geräts seit vielen Jahren – dafür sorgen alleine Display, Dicke und Gewicht sowie das Gesamtpaket mit neuem Pencil und Magic Keyboard. (Testbericht lesen)

