FahrHalt: Neue App führt spielerisch zur theoretischen Führerscheinprüfung

Wer für die theoretische Führerscheinprüfung büffelt, muss eine Menge Fachwissen anhäufen. Nichtsdestotrotz fallen fast 40 Prozent der Lernenden in Deutschland bei der Theorieprüfung durch. Die neue Fahrschul-App FahrHalt (App Store-Link) will in dieser Hinsicht für mehr Spaß beim Lernen sorgen.

FahrHalt wird vom Entwicklerteam von Nawida in den App Store gebracht und lässt sich kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos auf das iPhone herunterladen. Für die Einrichtung sollte man neben iOS 12.4 auch mindestens 31 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit.

FahrHalt will das Lernen für die theoretische Führerscheinprüfung angenehmer gestalten: Die App nutzt das Gamification-Prinzip, um das Lernen mit spieltypischen Elementen zu verbinden und macht so die Wissensvermittlung attraktiv. Fahrlernende können damit bessere Prüfungsergebnisse erzielen und haben in jedem Level Zugriff auf attraktive Rabattangebote von Partnern.

Der spielerische Ansatz und ein modernes Design sorgen bei FahrHalt für eine hohe Anziehungskraft und eine entspannte Lernatmosphäre. Die Lernenden sind stets über ihren Lernfortschritt informiert, können Probeprüfungen für alle Führerscheinklassen absolvieren und in Duellen gegen den Freundeskreis und andere App-User antreten, um ihr Wissen zu testen. Ziel des Konzepts und der vielfältigen Partnerangebote ist es, dass User bis zur Prüfung am Ball bleiben. Das sind die Kernfeatures von FahrHalt:

Lernfortschritt immer im Blick: Welche Themengebiete laufen schon gut, welche erfordern weiteres Lernen? Auch die jeweiligen Fahrschulen haben Einblick in den Lernstand und können entsprechend unterstützen bzw. die Lernenden für die Prüfung anmelden.

Duellmodus: Freundinnen, Freunde oder andere User im Quizduell herausfordern und so gemeinsam mit Spielspaß für die Theorieprüfung lernen.

Prüfungssituation simulieren und herausfinden, ob die Kenntnisse schon ausreichen.

Spielen und Sparen: Lernfortschritt wird belohnt mit attraktiven Angeboten von Partnerunternehmen in jedem Level.

Zertifizierter Fragenkatalog sichert die Qualität der Ausbildung.

Integrierter Stellenmarkt: Ganz nebenbei auf Stellenangebote bewerben oder direkt von Unternehmen kontaktieren lassen.

Vor der Nutzung von FahrHalt ist zu wissen, dass es einer Registrierung bedarf, bei der die Angabe des Vor- und Nachnamens, der E-Mail-Adresse und eines Passworts obligatorisch ist. Ohne ein Nutzerkonto lässt sich FahrHalt nicht verwenden. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierung der App über die Partnerangebote und beteiligten Unternehmen erfolgt. Auf der Website des Entwicklerteams können Geschäftspartner ihre Produkte in Werbeplätzen platzieren.