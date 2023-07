iOS 17: „Nachschlagen“-Feature erkennt Warnmeldungen und -symbole im Auto

Mit iOS 17 wird es auf dem iPhone einige praktische Neuerungen in der Fotos-App geben. Erst vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich mit dem neuen Betriebssystem für das iPhone auch Wäscheetiketten erkennen und Waschsymbole erklären lassen. Dazu macht man künftig einfach ein Foto des Etiketts und kann dann, wie zum Beispiel bei Pflanzen, auf das „Info“-Feature klicken. Nachfolgend werden dann unterhalb des Fotos die einzelnen Symbolbedeutungen angezeigt.

Doch damit nicht genug: Die sogenannte „Nachschlagen“-Funktion in der Fotos-App unter iOS 17 kann auch die oftmals verwirrenden Warnleuchten auf dem Armaturenbrett des eigenen Fahrzeugs identifizieren und herausfinden, was mit Auto, Motorrad und Co. los ist. Apple hat diese spezielle Verbesserung noch nicht erwähnt, allerdings soll die Erkennung der Warnleuchten für iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma gelten.

Wenn das „Nachschlagen“-Feature Autosymbole auf einem Bild erkannt hat, wird oben auf der Ergebniskarte ein Symbol angezeigt, das an ein Lenkrad erinnert. Wenn dies der Fall ist, berührt man die Schaltfläche „Auto-Symbol nachschlagen“ neben diesem Symbol, um selbiges kurz erklären zu lassen.

Apple bezieht diese Informationen von der Online Browsing Platform, die von der International Organization for Standardization (ISO) betrieben wird. Berührt man einen beliebigen Eintrag in der Liste, wird eine Seite auf der ISO-Website geöffnet, die eine ausführlichere Erklärung bietet. Dieses neue Feature von iOS 17 wurde zuerst bei Reddit im Subreddit zur iOS 17-Beta entdeckt.

Obwohl das „Nachschlagen“-Feature für die Fahrzeug-Warnsymbole schon von einigen Usern der Developer-Beta von iOS 17 genutzt werden konnte, ist es auf einem Test-iPhone mit selbiger Betaversion bisher noch nicht verfügbar. Auch die Erkennung der Waschsymbole funktionierte bisher auf unserem iOS 17-Testgerät noch nicht. Es ist möglich, dass Apple dies mit den nächsten Betaversionen nachreicht.