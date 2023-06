iOS 17: Fotos-App erkennt und erklärt Waschsymbole

Für alle, die ihre Kleidungsstücke gerne gemäß Waschanleitung waschen, aber Schwierigkeiten haben, sich die Bedeutung der einzelnen Waschsymbole in den Etiketten der Kleider zu merken, kommt die Fotos-App unter iOS 17 mit einem praktischen Feature daher: Die App soll bald in der Lage sein, die Symbole korrekt zu identifizieren und euch in Text zu übersetzen.

Das Symbol für „waschbar in der Waschmaschine“ samt dazugehöriger Gradzahl werden wohl die meisten kennen. Auch das Symbol für Trockner ist vielen geläufig. Aber was bedeutet zum Beispiel das Dreieck mit dem Kreuz? Wisst ihr es?

Für alle, die jetzt überlegen müssen, kann die Fotos-App unter iOS 17 wohl bald Abhilfe schaffen. Die App soll nämlich künftig die Waschsymbole in Kleidungsstücken zuverlässig erkennen und euch dann per Textausgabe erklären können. Dazu macht ihr künftig einfach ein Foto des Etiketts und könnt dann, wie zum Beispiel bei Pflanzen, auf das „Info“-Feature klicken. Nachfolgend werden euch unterhalb des Fotos die einzelnen Symbolbedeutungen angezeigt.

Nach internen Tests innerhalb unserer Redaktion mussten wir jedoch feststellen, dass die Funktion scheinbar noch nicht in Deutschland freigeschaltet wurde. Bis zum offiziellen Rollout könnt ihr euch daher alternativ die App „Laundry Lens“ (App-Store-Link) anschauen. Die hilft euch genauso weiter.