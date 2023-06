Ecovacs Deebot N10 Plus mit Absaugstation startet für 499 Euro

Der Markt der smarten Saug- und Wischroboter ist groß. Nun gibt es den nächsten Kandidaten, namentlich ist das der Ecovacs Deebot N10 Plus (Amazon-Link). Für 499 Euro gibt es eine Absaugstation mit dazu, eine Wischstation gibt es hier nicht.

Der Ecovacs Deebot N10 Plus bietet eine solide Saugkraft von 4300 Pascal und kann mit seinem 5200 mAh großen Akku bis zu 300 Minuten (im leisen Modus) und maximal circa 400 Quadratmeter reinigen. Ausgestattet mit zahlreichen Sensoren und der TrueMapping 2.0 Laser-Navigation navigiert der N10 Plus zuverlässig durch eure Räume. Im Roboter selbst ist eine 420 Milliliter große Staubbox sowie ein 240 Milliliter großer Wassertank.

Nach der Arbeit fährt der Ecovacs Deebot N10 Plus zurück zur Station und kann dort die Staubbox automatisch in einen 2,5 Liter großen Beutel entleeren. Da es hier keine Wassertanks gibt, eignet sich der neue N10 Plus vorwiegend zum Saugen.

Per Ecovacs Home App (App Store-Link) könnt ihr Einstellungen vornehmen, NoGo-Zonen anlegen, Zeitpläne definieren, festlegen, wie intensiv der Roboter arbeiten soll, Karten bearbeiten, Firmware Updates durchführen, den Reinigungsverlauf einsehen und vieles mehr.

Der Ecovacs Deebot N10 Plus ist ab sofort für 499 Euro erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab dem 19. Juli.