Insta360 GO 3: Neue Mini-Action-Cam mit Action Pod und Flip-Display

Der Kamera-Hersteller Insta360 hat diese Woche eine neue Mini-Action-Cam angekündigt. Als Nachfolger der Insta360 GO 2 ist nun die Insta360 GO 3 (Amazon-Link) erschienen, die neue Standards für Unterwegs-Aufnahmen setzen möchte. Das neue Modell kommt mit einem Action Pod und einem Flip-Display daher und ist ab sofort bei Amazon erhältlich.

Die gerade mal 35 Gramm schwere Insta360 GO 3 ist laut Herstellerangaben „nicht einmal daumengroß“. Das Gehäuse der Kamera ist magnetisch, sodass ihr die GO 3 leicht an diversen Dingen befestigen könnt, um eure Erlebnisse aus verschiedenen Perspektiven heraus zu dokumentieren.

Der mitgelieferte Action Pod sorgt für eine deutlich verlängerte Akkulaufzeit. Schafft die GO 3 allein gerade mal eine Aufnahmedauer von 45 Minuten., sind mit dem Pod, in den ihr die Kamera einsetzen könnt, insgesamt 170 Minuten Filmaufnahmen drin. Die Aufnahmen selbst haben eine Auflösung von 2,7K. Anhand des am Action Pod verbauten Flip-Displays könnt ihr die Kamera darüber hinaus fernsteuern und auch eine Vorschau der Aufnahme sehen.

Magnetisches Zubehör

Die Insta360 GO 3 kommt mit diversem magnetischen Zubehör, das den Einsatz der Kamera besonders flexibel machen soll:

Magnetanhänger: Ein kreisförmiger Magnet, der um den Hals und über oder unter der Kleidung getragen werden kann. Er soll einfache POV-(Point-of-View)Aufnahmen ermglichen.

Ein kreisförmiger Magnet, der um den Hals und über oder unter der Kleidung getragen werden kann. Er soll einfache POV-(Point-of-View)Aufnahmen ermglichen. Easy Clip: Ein Zubehörteil, das für Kopfbedeckungen entwickelt wurde, damit die GO 3 für freihändige Aufnahmen aus hohem Winkel oberhalb des Kopfes angebracht werden kann.

Ein Zubehörteil, das für Kopfbedeckungen entwickelt wurde, damit die GO 3 für freihändige Aufnahmen aus hohem Winkel oberhalb des Kopfes angebracht werden kann. Drehhalterung: Eine wiederverwendbare Klebehalterung mit justierbarer Positionierung, die für Aufnahmen aus diversen Winkeln eingesetzt werden kann. Der neu gestaltete Standfuß lässt sich abschrauben, sodass ihr alternativ auch ein Stativ oder einen Selfie-Stick an der Halterung befestigen könnt.

Die Insta360 GO 3 ist außerdem wasserdicht und verfügt über eine FlowState-Stabilisierung, eine 360°-Horizontsperre und zwei integrierte Mikrofone, damit ihr in wirklich jeder Lebenslage perfekte Aufnahmen machen könnt.

Damit ihr eure Aufnahme einfach in den diversen sozialen Netzwerken teilen könnt, speichert die Insta360 GO 3 dank FreeFrame-Modus alle Aufnahmen in verschiedenen Seitenverhältnissen, sodass ihr ein- und dieselbe Aufnahme als Ausgangslage für verschiedene Posting-Formate nutzen könnt.

Ab 429,99 Euro bei Amazon und Insta360 erhältlich

Die Insta360 GO 3 ist in den Speicerplatzvarianten 32 GB, 64 GB und 128 GB erhältlich. Das mittlere Modell könnt ihr ab sofort für 449,99 Euro bei Amazon kaufen. Im Lieferungumfang sind, zusätzlich zur Kamera, der Action Pod, ein Magnet-Anhänger, eine Clip-Halterung, eine Drehhalterung und ein Linsenschutz enthalten.