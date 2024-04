Insta360 X4: Neue Action-Kamera mit 360-Grad-Aufnahmen in 8K

Insta360 hat die neuste Action-Kamera Insta360 X4 enthüllt, die erstmals 360-Grad-Aufnahmen in 8K mit 30 fps ermöglicht. Gleichzeitig filmt die Kamera in 5,7K mit 60 fps oder 4K mit 100 fps. Die Besonderheit: Der Selfiestick wird automatisch unsichtbar und ist in den späteren Aufnahmen nicht mehr zu sehen.

Bei der Nachbearbeitung kann man zusätzlich den Winkel auswählen und so selbst entscheiden, welchen Kameraausschnitt man nutzen möchte. Durch das hochauflösende Kameramaterial bleiben die Aufnahmen unglaublich detailliert und scharf, selbst nach dem Refraiming.

Und das waren noch nicht alle Upgrades. Action-Aufnahmen oder Zeitlupen kann man für flüssigere, schärfere Bilder jetzt als 60 fps 360-Grad-Videos in 5,7K aufnehmen. Außerdem gibt es eine neue Einstellung mit 4K 100 fps für Aufnahmen in 4-fach-Zeitlupe. Im Bereich Fotografie sind fortan 72 Megapixel 360-Grad-Fotos möglich, wobei die integrierte KI für eine Rauschreduzierung sorgt.

Diese Funktionen bietet die neue Insta360 X4

Abnehmbarer Linsenschutz : Ein wichtiges Upgrade für die X4. Im Handumdrehen einfach anzubringen und abzunehmen. Zur Wahl stehen der Standard-Linsenschutz (liegt der Kamera kostenlos bei) und der Premium-Linsenschutz, der für action-taugliche Robustheit aus starkem, kratzfestem, gehärtetem Glas gefertigt wird.

: Ein wichtiges Upgrade für die X4. Im Handumdrehen einfach anzubringen und abzunehmen. Zur Wahl stehen der Standard-Linsenschutz (liegt der Kamera kostenlos bei) und der Premium-Linsenschutz, der für action-taugliche Robustheit aus starkem, kratzfestem, gehärtetem Glas gefertigt wird. 2,5″-Touchscreen aus Corning Gorilla Glass – Größer, robuster und reaktionsschneller für den Einsatz unterwegs.

– Größer, robuster und reaktionsschneller für den Einsatz unterwegs. FlowState-Stabilisierung & 360-Grad-Horizontsperre – Die X4 liefert flüssige, perfekt waagerechte Aufnahmen, egal wie intensiv die Action ist.

– Die X4 liefert flüssige, perfekt waagerechte Aufnahmen, egal wie intensiv die Action ist. 135 Minuten Laufzeit bei 5,7K 30 fps – Ein riesiger neuer 2290 mAh Akku bietet absolut beeindruckende 67 Prozent mehr Laufzeit als die X3!

– Ein riesiger neuer 2290 mAh Akku bietet absolut beeindruckende 67 Prozent mehr Laufzeit als die X3! Wirklich wasserdicht – Nimm die X4 direkt nach dem Auspacken bis zu 10 m tief mit ins Wasser oder probiere das Unsichtbare Tauchgehäuse für nahtloses 360-Grad-Unterwasserstitching in bis zu 60 m Tiefe aus.

– Nimm die X4 direkt nach dem Auspacken bis zu 10 m tief mit ins Wasser oder probiere das Unsichtbare Tauchgehäuse für nahtloses 360-Grad-Unterwasserstitching in bis zu 60 m Tiefe aus. Kältetauglich – Hält problemlos Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius aus.

Wenn sich die Kamera mal nicht in der eigenen Reichweite befindet, kann man sie mit Handgesten steuern und so beispielsweise eine Aufnahme starten oder stoppen. Die Sprachsteuerung hingegen ist nur auf Englisch, Japanisch und Chinesisch verfügbar. Darüber hinaus kann man mit der Funktion „Time Capture“ einen Zeitpunkt festlegen, an dem sich die X4 einschaltet und wieder ausschaltet, um so zum Beispiel den Sonnenaufgang einzufangen. Mit diversen Funktionen, die von einer Künstlichen Intelligenz angetrieben werden, kann man zum Beispiel den kompletten Refraiming-Prozess automatisieren, ebenso stehen in der Insta360-App weitere Bearbeitungsmöglichkeiten bereit. Arbeitet man lieber am Desktop, kann man auf die ebenfalls kostenlose App für Windows und Mac zurückgreifen.

Insta360 X4 ab sofort für 559,99 Euro kaufen

Die Insta360 X4 ist weltweit ab dem 16. April 2024 zu einem Preis von 559,99 Euro erhältlich. Im Online-Shop von Proshop könnt ihr die neue Kamera ab sofort bestellen.

Insta360 X4 559,99 EUR im Proshop kaufen