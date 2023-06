Game Widgets: Gaming-App jetzt mit Benachrichtigungen und Kalender-Integration

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die Veröffentlichung der praktischen Games-App Game Widgets (App Store-Link) von Filip Nemecek berichtet haben. Der Entwickler hatte zuvor auch schon den tollen Nintendo Switch-Companion SwitchBuddy (App Store-Link) im App Store veröffentlicht – ebenfalls eine echte Empfehlung für Switch-Fans.

Game Widgets richtet sich an alle Videospiel-Fans, denen die Wartezeiten zwischendurch zu lang werden, wenn man auf eine Spiele-Neuerscheinung hinfiebert. Game Widgets entstand aus dem Wunsch vieler Gamer, den „Games“-Bereich von SwitchBuddy auch für andere Plattformen nutzen zu können. Der Download der iPhone-App ist gerade einmal 11 MB groß und benötigt zudem iOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos, wer unbegrenzte Spiele-Favoriten in der Anwendung speichern will, kann diese Option für 3,99 Euro/Jahr freischalten.

Ab sofort steht Version 1.2.0 von Game Widgets im deutschen App Store zum Download bereit. Für Entwickler Filip Nemecek ist es laut eigener Aussage „das erste große Update für Game Widgets“, das einige spannende und nützliche Neuerungen für die Games-App mit sich bringt. Auch hier hat sich der Entwickler an den Wünschen der Nutzer und Nutzerinnen orientiert.

Benachrichtigungen: Version 1.2.0 von Game Widgets bringt die von den Usern am meisten gewünschte Funktion: Benachrichtigungen. Benachrichtigungen können für Lieblingsspiele aktiviert werden, um am Tag der Veröffentlichung erinnert zu werden. Außerdem wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn ein Lieblingsspiel ein Veröffentlichungsdatum erhält. Dies ist perfekt, um „TBD-Spiele“ zu verfolgen, die angekündigt wurden, aber noch kein genaues Datum haben.

Themes: Da die violette Standardfarbe nicht jedem gefällt, gibt es für User mit Unlimited-Abo jetzt ein paar Themes zur Auswahl. Alle Themen verwenden subtile Farbverläufe und werden auf die App und die Widgets angewendet.

Konfigurierbare Countdown-Widgets: Der Hintergrund von Countdown-Widgets kann pro Widget konfiguriert werden. Zusätzlich zum ursprünglichen verschwommenen Hintergrund können die Nutzer und Nutzerinnen einen Hintergrund wählen, der auf dem ausgewählten Theme basiert oder nur einfarbig ist – je nach Einstellung des Geräts entweder hell oder dunkel.

Kalender-Integration: Veröffentlichungsdaten von Lieblingsspielen können dank der Integration mit dem Apple EventKit-Framework einfach zum Systemkalender hinzugefügt werden. Das Hinzufügen eines Kalenderereignisses ist mit wenigen Fingertipps erledigt.

Game Widgets in Version 1.2.0 sowie einem kurz darauf folgendem Bugfix-Update auf v1.2.1 ist ab sofort für alle User der App kostenlos im App Store verfügbar. Im Durchschnitt wird Game Widgets mit sehr guten 4,6 von 5 Sternen von den Usern bewertet.