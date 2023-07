Ecovacs startet mit satten Rabatten in die Prime-Day-Tage

Von Ecovacs haben wir zuletzt den T20 Omni vorgestellt. Das neue Modell reiht sich in Sachen Features allerdings nicht an der Spitze der Hersteller-eigenen Liste ein. Das Top-Gerät aus dem Hause Ecovacs ist weiterhin in der Deebot X1 – den ihr jetzt im Vorfeld des Prime Days bereits mit starken Rabatten bekommt.

Genauer gesagt das Modell Ecovacs Deebot X1e Omni, das einen regulären Preis von 1.099 Euro hat. Derzeit ist der Preis auf 969 Euro gesenkt, außerdem kann auf der Produktseite ein 170 Euro Coupon aktiviert werden. So landet ihr bei 799 Euro. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: Bei Käufen vom 7. bis zum 9. Juli bietet euch Ecovacs zusätzlich einen 50 Euro Gutschein, wenn ihr euch innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über die Amazon-Plattform mit ihnen in Verbindung setzt.

Das erwartet euch beim Ecovacs Deebot X1e omni

Bevor der X1 Omni mit der Reinigung beginnt, werden die beiden Wischpads mit Wasser befeuchtet und der integrierte Wassertank aufgefüllt. Die Wischpads werden mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 180 Umdrehungen pro Minute bewegt und werden mit 6N auf den Boden gedrückt.

Mit 5000 Pa Saugkraft kann der Roboter Teppiche aber sehr gut reinigen, wobei diese nur im höchsten Saugmodus erreicht wird, der dann doch etwas laut ist. Während man bei der Reinigung nicht anwesend ist, ist das kein Problem, arbeitet der X1 Omni aber bei Anwesenheit von Personen, würde ich einen leiseren Modus wählen – und das Ergebnis ist auch auf der mittleren Stufe immer noch sehr gut.

Der X1 Omni verfügt über die neuste AIVI 3D-Hinderniserkennungstechnologie und navigiert mit seinem Laserturm und der integrierten Kamera intelligent durch die Räume. Hindernisse werden nur noch selten angestupst, kleinere Gegenstände wie zum Beispiel die AirPods, werden erkannt und umfahren.

Angebot ECOVACS DEEBOT X1 e OMNI Saugroboter mit Wischfunktion ( 5000Pa,... 【Automatisches Moppwaschen, Trocknen und Selbstreinigung des Mopps mit Heißluft】 Nach dem Wischen kehrt dein DEEBOT zur Station zurück und...

【Automatische Staubentleerung】 Starke Saugkraft mit bis zu 28kPa, es dauert nur 10 Sekunden, um den DEEBOT Staubbehälter automatisch zu leeren....

Die weiteren Angebote von Ecovacs im Überblick

Solltet ihr ein kleineres Budget zur Verfügung haben und nicht unbedingt das Top-Modell benötigen, hat Ecovacs im Vorfeld des Prime Days auch einige günstigere Modelle noch einmal im Preis reduziert. Los geht es bereits bei 359 Euro. In diesem Fall müsst ihr ein wenig mehr mitarbeiten und die Aufgaben der großen Absaug- und Reinigungsstation übernehmen.

Angebot ECOVACS DEEBOT X1 Turbo Saugroboter 5000Pa mit 4L Auto-Reinigungsstation, Auto-Mop... Automatische 3-in-1-Reinigungsstation mit hoher Kapazität- 4 L getrennte Rein-/Abwassertanks unterstützen das Wischen von maximal 360 ㎡ Fläche...

Verbesserte AIVI 3D-Hindernisvermeidung- AIVI 3D der Autopilot-Technologie integriert mit Vision und Tiefeninformationen Erkennung könnte genau 18...

ECOVACS DEEBOT T10+ Saug- & Wischroboter mit 3,2L Absaugstation (3000Pa, AIVI... Effiziente Auto-Entleerungsstation: Die 21 kPa Saugleistung der Selbstentleerungsstation kann Staub, Haare und andere kleine Partikel im Mülleimer...

AIVI 3.0 Objekterkennung und Hindernisvermeidung: AIVI 3.0 kann 18 gängige Hindernisarten in Innenräumen (z. B. Socken/Schuhe/Drähte/U-förmige...

Angebot ECOVACS DEEBOT T9 AIVI Saugroboter mit Wischfunktion (3000Pa AIVI... 1.【Testsieger - Sehr gut (1,5)】Aufgrund der Funktionsvielfalt und der famosen Reinigungsleistung hat unser Topmodell T9 AIVI Staubsauger Roboter...

2.【AIVI 2.0 - 15 Arten von Objekten und Menschenerkennung und -vermeidung】Ausgestattet mit AIVI 2.0 visueller Erkennungstechnologie kann T9 AIVI...