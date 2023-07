Lost in Play: Neues Abenteuer-Game mit fairem Preismodell

Schon vor rund einem Jahr hat das Entwicklerteam von Happy Juice Games das eigene Spiel Lost in Play für die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Nun hat es Lost in Play (App Store-Link) auch in den deutschen App Store geschafft und kann dort kostenlos heruntergeladen und ausprobiert werden.

Das Preismodell ist sehr fair gestaltet: Wem das Spiel gefällt, kann anschließend zum Preis von 7,99 Euro die Vollversion freischalten. Für die Installation auf dem iPhone iPad oder Mac benötigt man zudem iOS/iPadOS/macOS 11.0 oder neuer sowie rund 830 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung bereits vorhanden.

„Erlebe ein Abenteuer zum Wohlfühlen mit einem Geschwisterpaar, das Traumlandschaften erkundet und sich mit magischen Kreaturen anfreundet. Verloren in ihrer Fantasie müssen Toto und Gal zusammenhalten und Rätsel lösen, um nach Hause zu gelangen. In diesem skurrilen Puzzle-Abenteuerspiel wirst du dich wie in einem Zeichentrickfilm fühlen.“

So berichtet das Team von Happy Juice Games zur eigenen Neuerscheinung. Lost in Play ist eine Reise durch die kindliche Fantasie mit durchdachten Rätseln und bunten Charakteren. Zwischen Realität und Fantasie erkundet man mit dem Geschwisterpaar Toto und Gal unter anderem den verzauberten Wald eines gehörnten Tieres, zettelt einen Aufstand in einem Kobolddorf an und hilft einem Team von Fröschen, ein Schwert aus einem Stein zu befreien.

Schöne Cartoon-Grafik und aufmunternde Geschichte

Die fesselnde Geschichte und das unterhaltsame Gameplay von Lost in Play haben dem Spiel in der Vergangenheit bereits mehrere Auszeichnungen eingebracht, darunter eine Nominierung für das Gamily Game of the Year der DICE Awards. Nun lässt sich das skurrile Abenteuer von Toto und Gal auch auf mobilen Apple-Geräten erleben, die durch zahlreiche atemberaubende Welten reisen und dabei Bande mit bizarren Kreaturen knüpfen. Gleichzeitig zur iOS-Variante wurde Lost in Play auch in Googles Play Store für die Android-Plattform veröffentlicht.

Durch seine Cartoon-Grafik und die aufmunternde Geschichte schafft es das Spiel, ein Gefühl von Nostalgie und Neugier zu wecken. Kristoffer Nählstedt, CEO und Gründer vom Publisher Snapbreak Games, sagt über die mobile Version: „Wir wollten mit talentierten Spielestudios in der Puzzle/Adventure-Nische zusammenarbeiten, und die Möglichkeit, das preisgekrönte Spiel Lost in Play von Happy Juice für Mobil- und Tablet-Geräte zu veröffentlichen, ist ein neuer Meilenstein für unser Unternehmen.“ Solltet ihr Interesse an Lost in Play bekommen haben, kann das Spiel kostenlos und unverbindlich ausprobiert werden. Der abschließende Launch Trailer bei YouTube liefert euch zudem weitere Eindrücke.