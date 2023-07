Aqara Anwesenheitssensor FP2: Update sorgt für verbesserte Personenerkennung

Im April haben wir bereits darüber berichtet, dass der Aqara Anwesenheitssensor FP2 nun auf dem europäischen Markt verfügbar ist. Wer damals zugeschlagen hat, darf sich nun über ein Firmware-Update freuen, das neben Fehlerbehebungen und kleineren Optimierungen auch eine verbesserte Personenerkennung gewährleisten soll.

Das Update könnt ihr über die Aqara-App (App-Store-Link) herunterladen und auf dem Gerät installieren. Der Sensor selbst arbeitet mit der sogenannten Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave), die dafür sorgt, dass der FP2 die Anwesenheit von bis zu fünf Personen im Raum zuverlässig erfassen kann. In der Aqara-App werden diese Personen dann auch nahezu positionsgenau angezeigt. Auch deren Bewegungen kann der Sensor erkennen.

Mithilfe der „Raumerfassung“ kann man bis zu 30 Zonen innerhalb eines Raumes definieren, zum Beispiel „Sofa“, „Bett“ oder „Schreibtisch“. Erkennt der Sensor, dass sich eine Person in einer definierten Zone aufhält, können verschiedene Automatisierungen ausgelöst werden, die ihr in der App einstellen könnt, zum Beispiel: Stehlampe einschalten, wenn Sofa belegt wird.

Auch in HomeKit erscheinen die definierten Bereiche als unterschiedliche Zonen, sodass ihr auch hier noch individuelle Aktionen hinzufügen könnt. Das macht dann den Einsatz weiterer Bewegungsmelder unnötig.

Der Aqara FP2 funktioniert ohne separaten Hub. Ihr könnt ihn also einfach mit dem WLAN-Netz verbinden und ihn dann direkt in der Aqara-App ansteuern und in HomeKit integrieren.

Heute für 82,99 Euro erhältlich

Den Aqara FP2 Anwesenheitssensor erhaltet ihr regulär für 99,99 Euro bei Amazon. Heute gibt es 17 Prozent Rabatt, sodass ihr für 82,99 Euro (Amazon-Link) zuschlagen könnt.