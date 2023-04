Aqara: Neuer Presence Sensor FP2 jetzt in Europa erhältlich

Der bekannte Smart Home-Hersteller Aqara hat zu Beginn dieses Jahres im Rahmen der CES 2023-Messe einige neue Produkte präsentiert, mit dem das bestehende Portfolio erweitert werden soll. Neben der Aqara Video-Türklingel G4 und dem Aqara Smart Lock U100 gibt es auch den Aqara Presence Sensor FP2. Dieser ist nun im Handel erhältlich.

Der Aqara Presence Sensor FP2 ist eine Ergänzung der umfangreichen Sensorpalette des Unternehmens. Basierend auf der Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) erkennt der FP2 die Anwesenheit von Personen, selbst wenn diese still sitzen. Er ermöglicht eine Zonenpositionierung, die es erlaubt, verschiedene Zonen innerhalb eines Raumes zu definieren, wie etwa das Bett, die Kommode oder die Sofaecke. Die Anwesenheit in jeder dieser individuellen Zonen kann verschiedene Automatisierungen auslösen, um eine individuellere Erfahrung zu ermöglichen. Weitere Funktionen sind die Erkennung mehrerer Personen – bis zu fünf sind möglich, die Sturzerkennung und ein eingebauter Lichtsensor.

Matter-Support soll bald folgen

Die Funktionen des FP2-Sensors können auch innerhalb der Smart Home-Plattformen von Drittanbietern wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant und anderen genutzt werden. Sobald die Zonen in der Aqara Home-App eingerichtet sind, kann die Zonenkonfiguration mit diesen Plattformen als mehrere Bewegungs-/Belegungssensoren synchronisiert werden, so dass man eine zonenbasierte Automatisierung mit einer Vielzahl von Smart Home-Geräten von Drittanbietern auslösen kann. Die Unterstützung des neuen Smart Home-Standards Matter ist ebenfalls für das FP2 geplant und wird dem Gerät über ein späteres OTA-Update hinzugefügt.

Der neue Aqara Presence Sensor FP2 ist ab sofort in den Amazon Brand Stores des Unternehmens in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien) sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern weltweit erhältlich. Bei Amazon in Deutschland ist die Neuerscheinung zum Start mit einem Rabatt von 17 Prozent zum Preis von 82,99 Euro zu haben – regulär werden 99,99 Euro verlangt. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite bei Aqara.