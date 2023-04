iPhone 15: Laut Leaker erwog Apple zwischenzeitlich einen Lightning-Anschluss

Die iPhone 14-Generation ist wohl eines der aktuellsten Apple-Produktkategorien, die immer noch auf den mittlerweile veralteten Lightning-Anschluss setzt. In letzter Zeit verschwand die über zehn Jahre alte Schnittstelle zum Aufladen und zur Datenübertragung sukzessive aus immer mehr Produktsparten, zuletzt erhielt das iPad und sogar die Siri-Remote für das Apple TV 4K statt eines Lightning-Ports den mittlerweile stark verbreiteten USB-C-Anschluss.

Schon früh im Entwicklungsprozess des iPhone 15 hat Apple laut des Apple-Leakers Unknownz21 noch immer eine Version mit einem Lightning-Anschluss entwickelt. In einem Tweet sagte Unknownz21, dass Apple ein iPhone 15 mit einem Lightning-Anschluss „sehr früh“ getestet hat, aber dass es „schnell verworfen“ wurde – zugunsten der USB-C-Version.

