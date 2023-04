Diebe nutzen iPhone-Einstellung zum Sperren von Apple-Accounts

Die beiden Wall Street Journal-Redakteurinnen Nicole Nguyen und Joanna Stern haben gestern einen Bericht (via MacRumors) veröffentlicht, in dem sie aufzeigen, wie Diebe die optionale Sicherheitsoption „Wiederherstellungsschlüssel“ von Apple nutzen können, um iPhone-User dauerhaft von ihrem Apple ID-Konto auszuschließen.

Die beiden Journalistinnen hatten erstmals im Februar aufgedeckt, dass sich Fälle häufen, in denen Diebe den Passcode eines iPhone-Users in der Öffentlichkeit ausspionieren und dann das Gerät stehlen, um umfassenden Zugriff auf das Gerät und seine Inhalte, einschließlich Finanz-Apps, zu erhalten. Alle in dem ersten Bericht befragten Opfer gaben an, dass ihre iPhones gestohlen wurden, während sie sich nachts in Bars oder an anderen öffentlichen Orten aufhielten.

Mit Kenntnis des iPhone-Passcodes kann ein Dieb das Apple ID-Passwort des Opfers in der Einstellungs-App leicht zurücksetzen, selbst wenn Face ID oder Touch ID aktiviert ist. Anschließend kann der Dieb die Funktion „Mein iPhone suchen“ auf dem Gerät deaktivieren und so verhindern, dass der Besitzer bzw. die Besitzerin des Geräts dessen Standort aufspürt oder das Gerät aus der Ferne über iCloud löscht.

Kein Weg zurück ins Apple-Konto ohne Wiederherstellungsschlüssel

Der gestern erschienene Bericht legt den Schwerpunkt auf einen zusätzlichen Schritt, den Diebe unternehmen können: Sie können das gestohlene Gerät verwenden, um einen Wiederherstellungsschlüssel festzulegen oder zurückzusetzen. Dabei handelt es sich um einen zufällig generierten 28-Zeichen-Code, der erforderlich ist, um den Zugriff auf eine einmal aktivierte Apple ID wiederherzustellen.

„Apples Politik gibt Usern praktisch keinen Weg zurück in ihre Konten ohne diesen Wiederherstellungsschlüssel“, heißt es in dem nun veröffentlichten Bericht. Mit ungehindertem Zugriff auf ein gestohlenes iPhone, den Passcode des Geräts und das Apple-ID-Passwort können Diebe über Apple Pay und möglicherweise andere Banking-Apps Geld stehlen, sensible Informationen wie Fotos und E-Mails einsehen und vieles mehr.

Auf der Apple-Website wird gewarnt, dass der Verlust des Zugriffs auf die vertrauenswürdigen Geräte und den Wiederherstellungsschlüssel bedeutet, dass „Sie dauerhaft aus Ihrem Konto ausgesperrt werden könnten“. In diesem Szenario bedeutet das Ausspionieren der iPhone-Passwörter vor dem Diebstahl der Geräte jedoch, dass die Opfer nur ihr Gerät verlieren müssen, um möglicherweise dauerhaft gesperrt zu werden. Der Bericht dient als wertvolle Erinnerung daran, den Passcode des iPhones in der Öffentlichkeit zu schützen.

Apple: „Wir nehmen alle Angriffe auf unsere Nutzer sehr ernst“

In einer Erklärung, die als Reaktion auf den Bericht publiziert wurde, sagte Apple, dass es „immer nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen gegen aufkommende Bedrohungen wie diese“ suche. „Wir fühlen mit den Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, und wir nehmen alle Angriffe auf unsere Nutzer sehr ernst, egal wie selten sie sind“, sagte ein Apple-Sprecher gegenüber dem Wall Street Journal. „Wir arbeiten jeden Tag unermüdlich daran, die Konten und Daten unserer Nutzer zu schützen, und wir untersuchen ständig zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen neue Bedrohungen wie diese.“

Wer ein iPhone verwendet, sollte in der Öffentlichkeit so oft wie möglich Face ID oder Touch ID nutzen, um zu verhindern, dass Diebe den Passcode ausspähen. In Situationen, in denen die Eingabe des Passcodes erforderlich ist, empfiehlt es sich, die Hand über den Bildschirm zu halten, um die Eingabe des Passcodes zu verbergen. Im Bericht des Wall Street Journals wird außerdem empfohlen, von einem vierstelligen Passcode auf einen alphanumerischen Passcode umzusteigen, der für Diebe schwieriger auszuspähen ist. Dies kann in der App „Einstellungen“ unter „Face ID & Code“ → „Code ändern“ vorgenommen werden. Das abschließende Video vom Wall Street Journal verdeutlicht die Thematik nochmals in Wort und Bild.