Elevation Lab: Neuer TagVault Fabric-Halter für Apples AirTags vorgestellt

Der Hersteller Elevation Lab ist bekannt für das eigene Portfolio an Zubehör für Apple-Geräte. Gestern hat das Unternehmen nun die Einführung des TagVault: Fabric bekanntgegeben, einer neuen und ungewöhnlichen Halterung für Apples AirTags.

Der TagVault: Fabric ist, wie der Name schon andeutet, aus Stoff gefertigt und verfügt über eine Stoff-Halterung für den AirTag in Kombination mit einer Klebebasis, die überall angebracht werden kann. Die Stoffhalterung kann an Gepäckstücken, Geldbörsen, Taschen, Jacken und vielem mehr verwendet werden. Sie dient dazu, den AirTag sicher zu verstauen und seine Anwesenheit dabei weniger offensichtlich zu machen.

Laut Elevation Lab ist der TagVault: Fabric in der Lage, auf Nylon, Polyester, Vinyl, gummierten Stoffen und GORE-TEX zu haften und nach 24 Stunden seine volle Haftkraft zu erreichen. Er ist nicht für Leder, Faserstoffe, Wildleder oder Stretch-Stoffe geeignet. Er kann zwar sicher entfernt werden, ist aber nicht für die Wiederverwendung gedacht, wenn er einmal an einem Gegenstand angebracht wurde. Besonders praktisch: Der AirTag kann – beispielsweise bei einem Batteriewechsel – aus dem TagVault entfernt werden, ohne dass der gesamte TagVault vom Gegenstand entfernt werden muss.

Einzeln, im Zweier- oder im Viererpack erhältlich

Wenn er auf einen Gegenstand geklebt wird, ist der TagVault: Fabric flexibel und kann sich bewegen, ohne sich gleich zu lösen. Die Halterung wurde so designt, dass es sich der Oberfläche, auf der es angebracht ist, anpasst und biegt. Laut Elevation Lab wurde die AirTag-Halterung zudem so konzipiert, dass sie Stöße durch Gegenstände, die in eine Tasche gesteckt werden, standhält.

Der neue TagVault: Fabric kann einzeln, als Zweier- oder Viererpack auf der Website von Elevation Lab erworben werden. Die Preise starten bei 13,95 USD für einen TagVault: Fabric, vier Stück im Pack kosten 29,95 USD. Auch bei Amazon in Deutschland sind die AirTag-Halterungen schon verfügbar, allerdings sind hier die Preise mit 21,81 Euro (1er Pack) bzw. 26,31 Euro (2er Pack) etwas teurer.