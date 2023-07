Ikea Rodret: Neuer Smart Home Dimmschalter für 5,99 Euro

Am Wochenende waren wir mal wieder bei Ikea und ich habe es endlich geschafft, mit den Vindstyrka Luftsensor aus dem Regal mitzunehmen. Ausgepackt ist er leider noch nicht, aber das wird auch in den kommenden Tagen nachgeholt. Noch nicht entdeckt oder vermutlich eher übersehen hatte ich den neuen Ikea Rodret Schalter, der mittlerweile online und auch in den Einrichtungshäusern für nur 5,99 Euro (zum Shop) verfügbar ist.

Der Ikea Rodret Dimmschalter kann eine direkte Verbindung zu maximal zehn Trådfri-Leuchtmitteln herstellen und diese dann gemeinsam ein- und ausschalten sowie dimmen. Alternativ ist auch eine Anbindung an einen Ikea-Hub möglich, das klappt nicht nur mit dem neuen Dirigera Gateway, sondern auch mit dem älteren Trådfri-Hub. Hier hat man dann noch mehr Einstellmöglichkeiten und kann auch ZigBee-Lampen anderer Hersteller steuern.

Stromversorgung des Ikea Rodret per AAA-Batterie

Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Schalter über einen Hub an HomeKit übergeben wird. Dazu gibt es in den Produktinformationen aber keine Informationen und selbst ausprobieren konnte ich es bisher noch nicht.

Die Stromversorgung des Schalters erfolgt über eine AAA-Batterie, die eine relativ lange Laufzeit ermöglichen sollte. Nur zum Vergleich: Der Philips Hue Dimmschalter kommt mit einer Knopfzelle gefühlte Jahre aus.

Im Lieferumfang des Ikea Rodret Dimmschalters ist eine Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben enthalten. Alternativ haftet der Schalter dank integrierter Magnete aber auch direkt an geeigneten Oberflächen, etwa am Kühlschrank.