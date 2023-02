Ikea Luftqualitätssensor Vindstyrka offiziell erhältlich ab April

In einigen Ikea-Filialen ist er schon verfügbar: der neue Luftqualitätssensor Vindstyrka von Ikea mit Matter-Support. Offiziell soll das Smart-Home-Produkt des schwedischen Möbelhauses ab April erhältlich sein. Für voraussichtlich 40 Euro soll der Sensor zu haben sein.

Vindstryka ist ein mit einem Display ausgestatteter Luftqualitätssensor, der auch als erweiterte Version von Vindrikting gehandelt wird, der noch ohne Display daherkam. Vindstryka ist im Vergleich aber auch deutlich leistungsfähiger als sein Vorgänger und außerdem kompatibel mit Ikeas eigenem Smart-Home-System. Vindstyrka erfasst Schadstoffpartikel mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometern und kann zudem auch die TVOC-Konzentration in der Luft messen, also auch prüfen, ob flüchtige organische Verbindungen in der Luft liegen. Zusätzlich werden auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen. Alle Messwerte können auf dem großen Display abgelesen werden. Anhand einer Farbskala mit den Bereichen grün, gelb und rot könnt ihr auf einen Blick erkennen, wie gut die Luftqualität in eurer Wohnung ist.

Verknüpft man den Sensor mit entsprechenden Geräten, wie etwa Luftreinigern oder Ventilatoren, werden die erfassten Daten an die Geräte weitergegeben, sodass die Geräte entsprechend aktiv werden können. Habt ihr zudem den hauseigenen Ikea-Dirigera-Hub im Einsatz, werden die gesammelten Daten auch in der Ikea-Smart-Home-App angezeigt. Dirigera ist aber auch Matter-kompatibel, sodass ihr Vindstyrka alternativ auch ins HomeKit einbinden könnt.

Bewusstsein für gesundes Raumklima schaffen

Laut eigenen Angabe möchte Ikea mit seinem neuen Luftqualitätssensor einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für die Luftqualität in Innenräumen zu erhöhen. „Mit Vindstyrka wollten wir einen erschwinglichen, leistungsstarken Luftqualitätssensor entwickeln, der unseren Kunden hilft, sich der Qualität der Luft, die sie in ihren Wohnungen einatmen, bewusster zu werden“, sagt Henrik Telander, Product Owner bei IKEA of Sweden.

In den Filialen, in denen Vindstyrka bereits im Sortiment aufgetaucht ist, wurde der Luftqualitätssensor für 40 Euro verkauft. Ob dies der Endpreis bleibt, wurde von Ikea noch nicht bekanntgegeben. Ab April soll das Produkt dann auch offiziell online und in den Stores verfügbar sein.