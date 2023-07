Signseeing: Auf Reisen Geschichten und Infos hinter den braunen Hinweisschildern entdecken

Jede und jeder, der schon mal auf der Autobahn gefahren ist, wird sie kennen, die braunen Hinweisschilder, die auf die besonderen Sehenswürdigkeiten eines Ortes hindeuten. Mit Signseeing ist jetzt eine App (App-Store-Link) erschienen, die euch die Geschichten zu den Schildern in Audioform liefert. 3.400 Einträge sind in der App enthalten, sodass ihr viele neue Ziele und Sehenswürdigkeiten unterwegs entdecken könnt.

Autobahnfahren kann ja durchaus langweilig sein. Finde ich zumindest immer. Darum höre ich während der Fahrt gerne Musik oder unterhalte mich mit meinen Mitfahrenden. Die App Signseeing möchte euch ebenfalls die Fahrt interessanter machen, indem sie euch die Geschichten hinter den braunen Hinweisschildern am Wegesrand erzählt.

Zu Fahrtbeginn müsst ihr dazu die App öffnen und könnt anschließend losfahren. Da die App dann im Hintergrund permanent euren Standort verwendet, wird die entsprechende Geschichte getriggert, wenn ihr das dazugehörige Hinweisschild passiert. Die ein- bis zweiminütigen Audiosnippets sind von professionellen Sprecherinnen und Sprechern eingesprochen und enthalten die wichtigsten Informationen zur Sehenswürdigkeit. Beifahrende können weitere Details – wie Öffnungszeiten, bevorstehende Veranstaltungen oder mögliche Aktivitäten am Ort – einsehen, wenn sie auf den entsprechenden Eintrag klicken.

Erscheint euch der Ort einen Besuch wert, könnt ihr im entsprechenden Eintrag außerdem direkt auf „Navigation“ klicken und euch über eure Navigations-App der Wahl an den Ort führen lassen. Natürlich gibt es auch eine Merkliste, sodass ihr euch interessante Ort schnell und einfach abspeichern könnt.

Einige Einträge sind dabei umfangreicher als andere. Das liegt am Preismodell von Signseeing. Als Endnutzer müsst ihr nämlich nichts für die App zahlen, wenn ihr sie ladet und nutzt. Bezahlen tun die Organisationen, die die Schilder aufgestellt haben und in der App gefeatured werden wollen. Findet ihr also nur wenige Informationen und ein 20-sekündiges Audio in einem Eintrag vor, dann ist der entsprechende Ort bzw. die Einrichtung hinter dem Ort kein Partner von Signseeing.

Kostenlos laden und nutzen

Signseeing könnt ihr kostenlos im App Store laden und nutzen. Ihr braucht ein iPhone, auf dem mindestens iOS 13 installiert ist, wenn ihr die App nutzen wollt. Behaltet allerdings im Hinterkopf, dass die App permanent euren Standort verwendet, und somit auch für einen höheren Stromverbrauch sorgt.

Foto: David Pinzer / Signseeing