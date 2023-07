App Tracking Transparency: Französische Behörden ermitteln gegen Apple

Schon zu Beginn dieses Jahres wurde berichtet, dass die französischen Regulierungsbehörden wohl gegen Apple ermitteln werden. Der Grund: Das Unternehmen nutze seine Position als Betreiber des App Stores in unlauterer Weise aus, um Werbeunternehmen zu benachteiligen. Nun hat die französische Behörde Apple formell über die Untersuchung informiert.

Ursprünglich wurde die Beschwerde von vier französischen Werbefachverbänden eingereicht. Sie sind der Ansicht, dass Apple auf unfaire Weise die Sammlung von Nutzerdaten unterbindet, die der Werbeindustrie zugute kommen. Heute liegt eine offizielle Antwort der französischen Wettbewerbsbehörde vor.

„Apple wird beschuldigt, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, indem es diskriminierende, nicht objektive und intransparente Bedingungen für die Nutzung von Nutzerdaten zu Werbezwecken einführt. Dieser Untersuchungsakt eröffnet das kontradiktorische Verfahren und ermöglicht die Ausübung der Verteidigungsrechte. Sie kann die Schuld des Unternehmens, das eine Beschwerde erhalten hat, nicht vorwegnehmen. Erst die kontradiktorische Belehrung, die unter Wahrung der Verteidigungsrechte des betroffenen Unternehmens durchgeführt wird, ermöglicht es dem Kollegium, nach dem Austausch schriftlicher Stellungnahmen und einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist oder nicht.“

Mit diesem Schritt wird eine neue Runde von Regulierungsverfahren eingeleitet, die Apple in Frankreich durchlaufen muss. Apple hat sich in einer Erklärung gegenüber 9to5Mac geäußert und verwies darauf, dass die Regulierungsbehörden die eigene Datenschutzpolitik in der Vergangenheit positiv bewertet haben.

„App Tracking Transparency (ATT) gibt den Nutzern mehr Kontrolle, indem es von allen Apps verlangt, dass sie um Erlaubnis fragen, bevor sie sie verfolgen. Wie alle Entwickler ist auch Apple verpflichtet, ATT einzuhalten. Apples Apps zeigen keine ATT-Aufforderung an, weil sie kein Tracking betreiben, d. h. sie verknüpfen keine Nutzer- oder Gerätedaten mit Nutzer- oder Gerätedaten, die von Apps, Websites oder Offline-Eigentum anderer Unternehmen zu Zwecken der gezielten Werbung oder Werbemessung gesammelt wurden, und sie geben auch keine Nutzer- oder Gerätedaten an Datenmakler weiter. Darüber hinaus setzt Apple in seinem Werbegeschäft einen höheren Datenschutzstandard an, als es von anderen Entwicklern verlangt, indem es die Nutzer vor der Auslieferung personalisierter Werbung um ihre ausdrückliche Zustimmung bittet. Wir haben bereits in der Vergangenheit starke Unterstützung von Regulierungsbehörden und Datenschützern für das Ziel von ATT erhalten, unter anderem von der FCA und der CNIL, und wir werden weiterhin konstruktiv mit der FCA zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten.“

Es bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß Apple mit den französischen Behörden zusammenarbeiten wird und welche Konsequenzen die Ermittlungen für den Konzern aus Cupertino schlussendlich haben wird. Wir werden euch natürlich zu den weiteren Vorgängen auf dem Laufenden halten.