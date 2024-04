Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2: Jetzt neu mit Matter over Thread

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, kündigt heute die Verfügbarkeit des neuen Bewegungs- und Lichtsensors P2 (Amazon-Link) an. Besonders spannend ist die Tatsache, dass hier die neusten Technologien zum Einsatz kommen und Matter over Thread mit an Bord ist. Damit man den Sensor einfach in Apple Home, Alexa oder Google integrieren kann, ist ein Matter Border Router Pflicht, zum Beispiel ein HomePod.

Der Bewegungs- und Lichtsensor P2 integriert einen PIR-Bewegungssensor mit einem Ultraweitwinkel mit 170 Grad Erfassung und einer Reichweite von bis zu 7 Metern. Dies ermöglicht eine Reihe von Anwendungsszenarien, von der automatischen Beleuchtung über die Verbesserung der Sicherheit bis hin zur Klimasteuerung. Der kleine Sensor misst auch die Lichtintensität unabhängig von der Bewegungserkennung und ermöglicht so eine ausgeklügelte Steuerung von Beleuchtung und Beschattung für optimalen Komfort und Energieeffizienz. Da die integrierten Batterien bis zu zwei Jahre halten, muss man sich um die Wartung nur sehr wenig Gedanken machen.

Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 unterstützt Matter

Neben der schnellen Kopplung via Matter bietet Aqara über die eigene App erweiterte Funktionen an, unter anderem eine anpassbare Empfindlichkeits- und Erkennungs-Timeout-Einstellungen für eine maßgeschneiderte Leistung. Beide Parameter kann man über die Aqara Home App justieren, die Aqaras eigenen Thread-fähigen Matter-Controller benötigt, zum Beispiel den kommenden Hub M3.

Ihr könnt den Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 entweder einfach auf den Tisch stellen oder mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigen. Da der Sensor mit Abmessungen von 3,31 x 3,31 x 4,16 Zentimeter als klein anzusehen ist, lässt sich ein Aufstellort schnell finden.

Der Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 ist ab sofort bei Amazon erhältlich und kostet 33,99 Euro. Mit dem Gutscheincode MLSP2EU1 spart ihr zum Start aber 15 Prozent, sodass ihr nur 28,89 Euro bezahlen müsst.

