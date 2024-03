WOW für 5 Euro: Was steckt drin im Streaming-Dienst von Sky?

Mit WOW hat der Pay-TV-Anbieter Sky ja vor einiger Zeit einen eigenen Streaming-Dienst mit verschiedenen Paketen gestartet. WOW Serien & Filme bekommt ihr quasi seit jeher für 5,98 Euro im Angebot, wenn ihr gleich für ein Jahr bucht. Noch günstiger wird es derzeit mit einem Bundle-Angebot von Waipu.tv, hier bezahlt ihr nämlich ein Jahr lang nur 5 Euro (zum Angebot) pro Monat und bekommt noch dazu ein TV-Streaming-Paket.

Waipu.tv selbst mit den klassischen TV-Sendern haben wir ja schon ausführlich für euch unter die Lupe genommen, hier kostet das Premium-Paket sonst über 10 Euro im Monat. Unterm Strich ist das also wieder ein sehr guter Deal – aber was genau bekommt man eigentlich bei WOW Serien & Filme für sein Geld geboten?

Die Streaming-Plattformen und die Technik von WOW

Zunächst einmal die wichtigste Information: WOW ist ziemlich verbreitet. Ganz egal ob Smart TV, Roku, Apple TV oder Fire TV, es gibt eine App. PlayStation und Xbox werden ebenfalls unterstützt und natürlich gibt es auch eine App für iPhone und iPad. Auf dem Computer kann man einfach unter wowtv.de im Browser streamen.

Einschränkung gibt es im Basis-Abo leider, was die Qualität angeht. Selbst auf dem Apple TV liefert Sky die WOW-Inhalte „nur“ mit 720p und Stereo-Sound aus. Was auf dem iPhone oder iPad keinen echten Unterschied macht, kann auf dem großen Fernseher für euch vielleicht eine Einschränkung sein. Für 5 Euro im Monat gibt es das zusätzliche Premium-Paket, das euch neben Dolby Digital 5.1 Surround Sound immerhin 1080p und gleichzeitiges Streaming auf zwei Geräten erlaubt. 4K gibt es bei WOW bisher noch gar nicht.

Was vielleicht nicht ganz unwichtig ist: Anders als bei Sky Go und der Bundesliga unterbindet der Anbieter AirPlay bei WOW nicht. Ihr könnt also auf eurem iPhone oder iPad streamen und das Bild beispielsweise an einen Mac oder Apple TV im Netzwerk übertragen. Sicherlich praktisch, wenn man nur irgendwo zu Besuch ist und nicht extra ein neues Gerät registrieren möchte.

Eindrücke von WOW auf dem iPad

Ich habe WOW auf dem iPad ausprobiert, dort loggt man sich einfach mit den zuvor festgelegten Kontodaten ein. Direkt auf der Startseite wird eine Auswahl an Highlights und exklusiven Titeln präsentiert, auch die Merkliste und zuletzt gesehene Titel sind hier zu finden.

Ganz oben kann man auch in Unter-Kategorien wechseln, das sind Serien, Filme, Sport und Kids. Für Sport wird ein zusätzliches Paket benötigt, der Kids-Bereich ist mit inklusive und tatsächlich sehr kindgerecht gestaltet, so dass der Nachwuchs auch mal alleine durch die Inhalte navigieren kann.

Praktisch: In der Universal-App kann man auch Inhalte herunterladen und hat danach 30 Tage Zeit, den Film oder die Serie anzusehen. Wichtig zu wissen ist hier lediglich: Nach dem ersten Start hat man 48 Stunde Zeit, um den Inhalt anzusehen. Außerdem kann jeder Inhalt nur zwei Mal heruntergeladen werden – warum auch immer. Öfter wird man einen Film aber wohl kaum ansehen und Streaming ist ja unbegrenzt oft möglich. Und wenn ihr euch nicht selbst entscheiden könnt, gibt es über die App auch Zugang zu einigen Live-TV-Sendern von Sky.

Das sind die Inhalte bei WOW Filme & Serien

Gerade bei Filmen ist WOW aus meiner Sicht wirklich gut aufgestellt. Anbei ein paar Beispiele aus dem aktuellen Sortiment des Streaming-Dienstes:

Oppenheimer

John Wick: Kapital 4

Barbie

Der Nachname

The Expendables 4

Der Super Mario Bros. Film

The Flash

Fast & Furious 10

Transformers: Aufstieg der Bestien

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Bis auf die letzten beiden Titel, die es auch bei Paramount+ gibt, sind alle Filme derzeit nicht bei anderen Streaming-Anbietern verfügbar. Einige Filme gibt es noch nicht einmal zum Ausleihen, sondern bisher nur zum Kaufen – und dann ist man locker mit mehr als 10 Euro dabei.

Bei Serien punkten Sky mit Titeln wie The Rookie, The Last Of Us, Westworld oder Halo. Darüber hinaus hat man auch Zugriff auf etliche exklusive Sportdokus, etwa Kroos, Daum oder Shaq.

Das Fazit: Klasse für Film-Fans, aber nicht die beste Qualität

Ganz vorne dabei ist WOW auf jeden Fall bei den Filmen. Es ist in vielen Fällen die erste Anlaufstelle nach dem Kino. Einschränkungen gibt es dagegen bei der Qualität, hier ist WOW leider nicht erstklassig. Falls es euch darauf nicht unbedingt ankommt oder ihr ohnehin hauptsächlich auf iPhone oder iPad streamt, ist WOW ein geeigneter Kandidat für euch.

Im Bundle mit dem TV-Streaming-Dienst Waipu für nur 5 Euro im Monat seit ihr für ein Jahr lang jedenfalls sehr gut mit Inhalten versorgt.

