Spotify: Mini-Player für Windows und Mac ausgerollt

Spotify hat mit dem Rollout seiner neuen Mini-Player-Funktion für Desktop begonnen. Mit dem Mini-Player können alle Premium-Kunden künftig die Musik- und Podcastwiedergabe steuern, ohne in die Spotify-App wechseln zu müssen. Der Mini-Player kommt dabei in verschiedenen Größen und kann in der App über ein entsprechendes Icon angeschaltet werden.

Wenn ich Spotify am Mac nutze, steuere ich die App meistens über die Tastatur, wenn das Spotify-Fenster nicht im Vordergrund ist. Für alle, die schon lange auf einen dezidierten Mini-Player warten, gibt es nun gute Nachrichten: Spotify hat damit begonnen, eine solche Funktion für Premium-Kunden auszurollen.

Mit dem Mini-Player könnt ihr sowohl eure Musik als auch Audio- und Video-Podcasts steuern und die Inhalte im Falle von Videos auch ansehen, während ihr eine andere Anwendung im Vordergrund geöffnet habt. Der Mini-Player lässt sich dabei an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm platzieren, um möglichst wenig zu stören oder abzulenken.

Der Mini-Player erlaubt es außerdem, den Shuffle-Modus für die Warteschleife und den Repeat-Modus für einzelne Songs zu aktivieren. Zudem lassen sich Titel oder Podcast-Episoden über den Mini-Player mit einem Klick aus der Bibliothek entfernen.

Drei Größen zur Auswahl

Ihr habt zudem die Möglichkeit, das Design bzw. die Größe des Mini-Players zu variieren. Dabei könnt ihr zum Beispiel die Wiedergabe mit Bild auswählen, ein schlichtes Design, in dem nur der Titel und Interpret angezeigt werden oder ein Design, bei dem auch das Album-Cover integriert ist.

Um den Mini-Player zu aktivieren, reicht ein Klick auf das dazugehörige Icon am unteren rechten Rand der App (siehe Bild).

Aktuell nur für Premium-Kunden

Aktuell bleibt der Mini-Player den Premium-Kunden vorbehalten. Ob und wann der Mini-Player auch für Free-Nutzer zugänglich gemacht wird, ist noch nicht bekannt. Der Rollout der Funktion hat vergangene Woche begonnen. In meiner Mac-App kann ich das kleine Icon zum Aktivieren des Players bisher noch nicht sehen, auf meinem Windows-Rechner allerdings schon. Wie ist das bei euch?